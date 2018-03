Pagelle Inghilterra-Italia 1-1 | Insigne nel finale su rigore risponde a Vardy | il

oasport

: #InghilterraItalia 1-1, le pagelle di CalcioWeb: qualità e quantità per #Pellegrini - CalcioWeb : #InghilterraItalia 1-1, le pagelle di CalcioWeb: qualità e quantità per #Pellegrini - zazoomblog : LIVE Pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA: 1-0. Vardy punisce una disattenzione degli azzurri - #Pagelle… - zazoomnews : LIVE Pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA: 1-0. Vardy punisce una disattenzione degli azzurri - #Pagelle… -

(Di martedì 27 marzo 2018) L’ha pareggiato a Londra, nel mitico stadio di Wembley per 1-1 contro l’in amichevola: andiamo a scoprire ledegli azzurri., 6: dopo un buon avvio è macroscopica la topica che permette all’di andare in vantaggio. Nonostante i tanti avvicendamenti a lungo la squadra non punge, poi il lampo di Chiesa ci dà il pari. G.Donnarumma, 6.5: si oppone alla grande alla metà del primo tempo su. Degno erede di Buffon, nulla può sul gol di. Non corre pericoli nel prosieguo. De Sciglio, 6.5: scivolata perfetta sudopo 10 per non lasciare l’attaccante avversario a tu per tu con Donnarumma. Si comporta molto bene nel complesso in tutta la gara. Bonucci, 5.5: fa valere la propria esperienza, ma anche lui non è esente da colpe in occasione del vantaggio inglese. Evita il 2-0 immolandosi sulla conclusione di Young nella ...