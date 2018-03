Padoan | ' Con l' evasione fiscale più tasse per i cittadini onesti | ora tolleranza zero'

Governo - Padoan a investitori : economia italiana resterà resiliente : Roma, 20 mar. , askanews, Gli investitori devono avere fiducia in 'un'economia resiliente che continuerà a essere tale. Non è inusuale in Europa che la formazione di un Governo richieda tempi lunghi, abbiamo l'esempio della Germania dove ci sono state lunghe trattative ...

DEF E POLITICA/ Il caos possibile con la scelta di Padoan - e dell'Ue - : Padoan, da Bruxelles, ha fatto sapere che il Governo metterà a punto una parte del Def. Ma ciò potrebbe provocare un caos.

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Padoan incontra i membri locali del Pd (oggi - 15 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sopra quota 3 euro ad azione. Padoan incontra i membri locali del Pd. Ultime notizie live di oggi 14 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:47:00 GMT)

Padoan a Di Maio : 'Noi consegniamo un'economia in crescita' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, replicando alle dichiarazioni del candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, sui timori dell'Ue in merito alle difficoltà di formare un ...

Pierre Moscovici contraddice Pier Carlo Padoan : "Siamo sereni sull'Italia - partner solido e affidabile" : "Rispetto i ritmi della democrazia italiana, gli italiani hanno espresso le loro preferenze con il voto e ora tocca a Mattarella e alle formazioni politiche definire il prossimo governo, sono tranquillo che l'Italia resterà un partner solido e affidabile". Così il commissario agli affari economici Pierre Moscovici a Strasburgo conversando con i giornalisti. "Osservo che i mercati sono sereni e noi siamo sereni perché abbiamo ...

"Padoan avvelena i pozzi". Ed è scontro tra Di Maio e il Pd : 'Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa - commenta duramente Martina - Di Maio dovrebbe accorgersi che il ...

Elezioni : Anzaldi - vergognose parole Di Maio contro Padoan : Roma, 13 mar. , AdnKronos, 'Le parole di Di Maio contro il ministro Padoan sono vergognose: insultare con un lessico da brigantaggio il ministro dell'Economia in carica, in diretta tv di fronte alla stampa estera, proprio nei giorni in cui il governo si sta faticosamente impegnando per la presentazione del Def alla Commissione europea, è un'...

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia» Salvini : «Il governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles

Padoan - l'Ue faciliterà transizione con il nuovo governo : Il governo uscente sta lavorando solamente al quadro tendenziale. Lo assicura il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, oggi 12 marzo 2018 a Bruxelles per la riunione dell'Eurogruppo

Conti pubblici - Padoan : Ue aspetta nuovo governo per dare pagella all'Italia : ... che comprende gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil della finanza pubblica definite in base a questo quadro'. ...

