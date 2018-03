Ospedale di Terni | interventi di altissima specialità

Aosp Terni. Ospedale di Terni - per l'Oncoematologia attrezzature dalla Terni x Terni anch'io e nuovi spazi : In occasione della donazione di due letti per la chemioterapia e di due monitor multiparametrici da parte della Terni x Terni anch'io, il direttore sanitario ha presentato anche l'ampliamento della ...

All'Ospedale di Terni il primo corso per operatori della speranza : (UNWEB) Terni. .corso gratuito aperto a tutti coloro che vorranno svolgere servizio di volontariato in ospedale e con crediti ECM per gli operatori sanitari. Per informazioni e iscrizioni presentarsi ...

Colpito da meningite virale - in isolamento all'Ospedale di Terni - sta meglio : Terni Si è recato al pronto soccorso dell' ospedale di Santa Maria di Terni su consiglio del medico di famiglia. Un uomo di 58 anni è stato ricoverato alla clinica malattie infettive per meningite ...

Ospedale di Terni e ANEU - focus sulle urgenze neurologiche più frequenti in Pronto soccorso : Se ne parla il 20 gennaio in un convegno nazionale, dal loro corretto e tempestivo approccio dipende la vita dei pazienti o la qualità della loro vita (UNWEB) Terni, " Secondo i dati epidemiologici in ...