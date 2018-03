OSPEDALE DI SPOLETO | AL VIA LA FORMAZIONE

umbriacronaca

: L' ospedale di Spoleto 'fa scuola' in tema di alta formazione del personale sanitario - TrgMedia : L' ospedale di Spoleto 'fa scuola' in tema di alta formazione del personale sanitario - DueMondiNews : +++ il San Matteo degli Infermi all'avanguardia nell'Usl Umbria 2 +++ #Spoleto - umbriaOn : #Ospedale di #Spoleto, ecco i corsi di alta #formazione per il personale #sanitario: focus sulla #rianimazione… -

(Di martedì 27 marzo 2018)L'difa scuola in tema di altadel personale sanitario. Per la prima volta nell' UslUmbria 2 , infatti, giovedì 29 marzo prenderanno il via i corsi di...