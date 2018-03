Orario uscita aggiornamento iOS 11 3 oggi 27 marzo? Sei cose da fare su iPhone e iPad

optimaitalia

(Di martedì 27 marzo 2018) Certo non ne abbiamo la certezza assoluta ma l'dell'iOS 11.3 su tutti glie glicompatibili dovrebbe concretizzarsi27come pure raccontato ieri sul nostro magazine. Quale dovrebbe essere l'di rilascio (finalmente pubblico) per il firmware tanto atteso per noi italiani? Esistono dei passaggi da effettuare per assicurarsi che tutto vada al meglio nel momento del download e poi dell'installazione?Partiamo dall'in cui la notifica della disponibilità di iOS 11.3 dovrebbe far capolino sui melafonini e sui tablet Apple. Ecco che proprio perApple ha pianificato un evento formativo presso la Lane Tech College Prep High School di Chicago che avrà il via quando in Italia saranno le 19. Il palco dell'istituto superiore potrebbe essere proprio lo scenario perfetto dal quale dare il via alla distribuzione dell'update tanto atteso ...