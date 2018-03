Oceani di plastica e di ghiaccio | un viaggio attraverso racconti e proposte per salvare

Ogni anno 8 milioni tonnellate plastica negli Oceani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La plastica negli Oceani potrebbe triplicare nel giro di 10 anni - : Un rapporto del governo britannico rivela i potenziali rischi legati all'aumento dell'inquinamento a livello globale. I vantaggi di una sana "economia oceanica" potrebbe invece valere 3 trilioni di dollari entro il 2030. LO SPECIALE SKY UN MARE DA SALVARE

2050 : negli Oceani più plastica che pesci : C’è molta plastica negli oceani di tutto il mondo. Troppa. Così tanta che sarà la cosa più comune vedere galleggiare negli oceani del mondo. I pesci scenderanno al secondo posto. Esiste addirittura una immensa isola galleggiante nell’oceano, la Pacific Trash Vortex, che non è altro che un accumulo di spazzatura (soprattutto plastica) galleggiante. Si trova all’incirca fra il 135° e il 155° meridiano e fra il 35° e il 42° ...

Mare : plastica presente in oltre il 70% dei pesci Oceanici degli abissi : Particelle di plastica sono state trovate in quasi tre quarti dei pesci che vivono nelle profondità oceaniche dell’Atlantico nordoccidentale, una delle più alte frequenze di microplastiche riscontrate nei pesci di tutto il mondo. E’ quanto rivela uno studio condotto dagli scienziati della National University of Ireland Galway, pubblicato in ‘Frontiers in Marine Science’. Molti hanno consumato diversi piccoli pezzi ...