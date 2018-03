O lui o niente? Di Maio sbaglia

luigi ha una malattia rara - ma l’Inps gli nega l’invalidità : “Finché cammini niente soldi” : Luigi Lavermicocca è un ragazzo barese di 28 anni affetto da una malattia rarissima che gli ha colpito la gamba sinistra: "Nonostante non faccia una vita normale, l'Inps non può darmi un sostegno economico per la mia invalidità"Continua a leggere

Un Master nel cv di Casalino che l'università smentisce. lui : "Non ne so niente. Qualcuno vuole incastrarmi" : Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, vanta nel suo curriculum un Master in Business Administration, conseguito presso l'università di Shenandoah, in Virginia. Di questo Master, tuttavia, pare che l'unico ad esserne a conoscenza fosse lo stesso Casalino. Seguendo infatti un tama tam social, la notizia sarebbe arrivata fino all'università stesa che avrebbe tuonato:"Nessun studente con quel nome e ...

Brad Pitt - “niente sesso per lui per 12 mesi” : Dopo Jennifer Lawrence, che recentemente ha dichiarato di non fare sesso per paura di prendere malattie, anche Brad Pitt sembrerebbe aver sposato la linea del “niente sesso”. I motivi del divo, però, sono del tutto diversi da quelli della Lawrence. A rivelare questa indiscrezione è il The Sun, che racconta di una rinuncia al sesso lunga almeno 12 mesi. Secondo le fonti che hanno parlato con il quotidiano inglese, l’attore, ...

M5S - luiGI DI MAIO : “SENZA DI NOI NIENTE GOVERNO”/ Brunetta : “Aperti a dialogo”. Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Renzi e la settimana bianca - niente consultazioni? lui smentisce : 'Tutto falso'. Calenda entra nel Pd : Matteo Renzi potrebbe non partecipare alle consultazioni al Quirinale da presidente Sergio Mattarella: e sulla sua partecipazione o meno scoppia il giallo. Il giornalista Massimo Giannini ha infatti ...

luiGI DI MAIO - M5S ELEZIONI 2018/ La strategia dei vertici : “Niente preclusioni - neppure per Forza Italia” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. La strategia dei vertici nel post voto: “Niente preclusioni, neppure per Forza Italia”(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:27:00 GMT)

luigi Di Maio - M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : "Niente inciuci" - cena al ristorante dopo la vittoria : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. Al tavolo gli emergenti Bonafede e Di Stefano, oltre ai volti noti Fico e Di Battista.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:08:00 GMT)

“Tutto finito”. Italia-Honduras : brutte notizie per Stefano De Martino. Proprio mentre il ballerino è all’Isola dei Famosi come inviato - arriva il brutto - bruttissimo colpo. Notizia che a lui di sicuro non è ancora arrivata… E non c’è niente da fare : Stefano De Martino: c’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma, questa almeno è l’opinione comune, non sembra cavarsela poi tanto male nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista. Al di là dell’aspetto fisico – anche se Mara Venier lo vorrebbe meno vestito in Honduras – il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il ...

Ricordate Igor il Russo? “Ecco cosa fa in carcere” - davvero assurdo. Il killer di Budrio è stato arrestato in Spagna - ma poco dopo di lui non si è saputo più niente. Tutti i dettagli : Se vi state chiedendo, dopo tutta la vicenda che ha tenuto sulle spine l’Italia intera, che fine abbia fatto Igor il Russo, la risposta è qui. È in carcere, certo. Ma come se la passa, cosa fa? Non esce mai dalla sua cella, neppure durante le due ore d’aria consentite dal suo regime di detenzione, e mai fa né riceve telefonate. Continua insomma a vivere da eremita il criminale serbo Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic ...