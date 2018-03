Nuovi Huawei P20 e P20 Pro | con tripla fotocamera e intelligenza artificiale

Huawei P20 : Nuovi dettagli sulle colorazioni e sui tagli di memoria : Dopo Evan Blass tocca a Roland Quandt riportare nuovi rumor sulla famiglia di prodotti P20 di Huawei, dei quali scopriamo le possibili colorazioni e tagli di memoria di tutte e tre le varianti. L'articolo Huawei P20: nuovi dettagli sulle colorazioni e sui tagli di memoria è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il TENAA svela le specifiche complete di due Nuovi smartphone Huawei : Sale l'attesa per l'inizio dell'edizione 2018 del Mobile World Congress di Barcellona e per i nuovi top di gamma che verranno ufficialmente presentati, nel frattempo due nuovi smartphone Huawei hanno fatto visita al TENAA, permettendoci così di conoscerne le specifiche tecniche complete. L'articolo Il TENAA svela le specifiche complete di due nuovi smartphone Huawei è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuovi problemi su Huawei P9 Plus : bug tastiera e alternative disponibili : In queste settimane si è parlato a più riprese di vari problemi legati al cosiddetto Huawei P9 Plus, soprattutto in merito alla questione batteria. Il calo al quale abbiamo assistito dal momento in cui è stato rilasciato dall'aggiornamento del sistema operativo Android Nougat non è mai stato in qualche modo limitato da patch correttive, al dì là di qualche consiglio che ho provato a condividere con voi su queste pagine nelle scorse ...

Nuovi punti di forza sul Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B193 e B194 : memoria e connessione al top : Il Huawei P8 Lite 2017 sta invecchiando bene, soprattutto con gli ultimi due aggiornamento B193 e B194. Il device di fascia media, come pure raccontato lo scorso sabato, sta ricevendo i due pacchetti software, rispettivamente per le due versioni del dispositivo single SIM e dual SIM e l'esperienza d'uso post update è sensibilmente migliorata per buona parte degli utenti interessati. Su quali Nuovi punti di forza il dispositivo può puntare? Il ...