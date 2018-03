Nuoto : Dániel Gyurta ha annunciato il proprio ritiro. Smette uno dei ranisti più forti di sempre : Era la finale dei 200 rana maschili delle Olimpiadi di Atene 2004 ed un ragazzino di 15 anni (classe ’89) stupì il mondo. Il suo nome era Dániel Gyurta e la sua medaglia fu l’argento, alle spalle del giapponese Kosuke Kitajima. Un atto conclusivo che anche gli appassionati italiani di Nuoto ricordano chiaramente, per la presenza di Paolo Bossini, in lizza per il podio fino alla fine ma poi medaglia di legno. Da quel momento, qualche ...