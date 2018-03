Nordcorea | Kim Jong-un a Pechino in treno | è il primo viaggio all’estero da leader

Media : leader Nordcoreano Kim Jong-un a Pechino - primo viaggio estero : Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, è andato a sorpresa a Pechino: si tratta del primo viaggio all'estero dalla presa del potere a fine 2011. Lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Le voci si sono ...

Nordcorea - Tillerson : sorpresi dall'apertura al dialogo di Kim : Roma, , askanews, - Il mondo intero e soprattutto gli Stati Uniti si sono detti "sorpresi" dall'apertura del leader Nordcoreano Kim Jong-un, che ha proposto un incontro al presidente Donald Trump, dopo essersi detto ...

Nordcorea : delegazione Seul porta lettera presidente Moon per Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Arriva Kim Jong-un e le cheerleader Nordcoreane vanno in tilt. Ma è un sosia : In tribuna spunta il sosia di Kim Jong-un e le cheerleader nordcoreane rischiano di andare in tilt. Un fuoriprogramma ha animato la giornata olimpica al Kwandong Hockey Center di Gangneung, dove la squadra di hockey femminile delle Coree è scesa sul ghiaccio per affrontare il Giappone in un match finito 4-1 per la selezione nipponica.L'episodio è stato documentato su Twitter, con dovizia di particolari, da Vincent Bevins, ...

La sorella di Kim guiderà la delegazione olimpica Nordcoreana : Sarà la sorella del leader nord-coreano, Kim Jong-un, a guidare la delegazione di Pyongyang alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, che si aprono venerdì prossimo. Kim Yo-jong, l''Ivanka' nordcoreana, come la chiamano a Seul, è l'unica, potente sorella del dittatore e gioca un ruolo di primo piano a Pyongyang. Sarà alla guida della delegazione di 22 membri che ...

La diplomazia delle cheerleader. Delegazione Nordcoreana a Pyeonchang - arriverà anche la sorella di Kim : Sono 229 le cheerleader nordcoreane che sono arrivate in Corea del Sud per sostenere gli atleti del Nord ai Giochi Olimpici di PyeongChang. Le giovani fanno parte di una Delegazione di oltre 280 nordcoreani, tra atleti, funzionari e artisti che grazie alla 'tregua olimpica' hanno attraversato la zona militarizzata, che divide la penisola coreana.Le cheerleader, vestite con un mantello rosso, avevano la stessa divisa degli artisti arrivati ieri. ...