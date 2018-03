ilfattoquotidiano

: Ho visto politici girare in bici a #Roma e li ho visti poi condannati per l'uso della carta di credito pagata da no… - Giorgiolaporta : Ho visto politici girare in bici a #Roma e li ho visti poi condannati per l'uso della carta di credito pagata da no… - Cascavel47 : ‘Non uso Spotify e in macchina ho un cd di Prince’. Due chiacchiere con Dado Parisini, il guru del pop… - GAIASPIA : @luci69dc @Fulmine_80 @AndyMaccarrone non criticavo lui come persona ma come esempio di chi danneggia la politica l… -

(Di martedì 27 marzo 2018)è uno dei musicisti italiani che ha realizzato maggiori vendite discografiche in tutto il mondo. Produttore e arrangiatore per artisti come Irene Grandi, Nek e Raf,è oggi reduce dai lavori per l’ultimo disco di Laura Pausini, Fatti sentire. Incontrarlo e chiacchierare con lui di musica è come entrare nel sancta sanctorum della produzione pop: “Con Laura ci eravamo separati artisticamente nel 2013 e lei da allora ha preso in mano tutta la gestione della produzione artistica. La storia con Laura è iniziata quando, insieme ad Alfredo Cerruti, mi portarono La solitudine: la sentii al pianoforte, lei era super timida ma aveva già una voce strepitosa. Volevano ci lavorassi io ma declinai l’invito. Vedendo poi il grande successo che fece quel brano, al secondo disco iniziai a lavorare con loro”. Ne seguirono, come sappiamo, tanti anni di fruttuose collaborazioni, ...