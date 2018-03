Non si accorgono del furto del bancomat | risarciti

“Amore…”. Isola - la regia inquadra Stefano De Martino e tutti se ne accorgono. La scelta dell’aitante ballerino ex marito di Belen Non passa inosservata e l’entusiasmo impenna. Poi arriva quella dedica e boom! Che roba… : La sesta puntata de L’Isola dei Famosi è andata in onda martedì 27 febbraio. Giucas Casella ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute (lo ha svelato in anteprima Mara Venier ma non avrebbe dovuto perché ha rovinato la “sorpresa” al pubblico) e Paola Di Benedetto è stata eliminata dal gioco. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al canna-gate. Per mettere una pietra sopra, è intervenuto anche il capo-progetto del reality ...