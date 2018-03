“Non posso…” Morte Fabrizio Frizzi | il cordoglio di Milly Carlucci La conduttrice di

caffeinamagazine

(Di martedì 27 marzo 2018)è morto. Aveva 60 anni appena compiuti (a febbraio), si era da qualche tempo – o almeno così sembrava – ripreso dall’ischemia che lo aveva colpito a dicembre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità e, dopo un periodo di assenza durante il quale era stato sostituito dall’amico e collega Carlo Conti, era tornato. Tutti felicissimi. Perché, che aveva esordito poco più che ventenne negli anni ’80, era molto amato. Perché era gentile, garbato, sorridente, esprimeva quella gratitudine di stare al mondo che in pochi manifestano. Era uno rispettoso, non era mai eccessivo e non si sentiva superiore. Era uno speciale. E quanto è iniziata a circolare la notizia della sua, ci siamo rimasti tutti male. Perchéera un po’ come uno di casa. Uno che era cresciuto con noi. Ed è un vero peccato che quell’emorragia cerebrale sia stata fatale. ...