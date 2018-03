“No | non è lei!” La star posa per la rivista ma nessuno la riconosce Addio eye-liner

Paura per Fabrizio Corona - finito in ospedale : le foto. La fidanzata Silvia Provvedi era con lui al momento del malore : “Non respirava più” : Fabrizio Corona è stato da poco scarcerato dopo oltre due anni di detenzione nel carcere di San Vittore. Le foto di quel momento, quando la fidanzata Silvia Provvedi gli è corsa incontro, all’uscita del penitenziario milanese, hanno fatto subito il giro dei media. Ora l’ex paparazzo dei vip è stato affidato a una comunità dove sta finendo di scontare la pena con dei lavori socialmente utili. È la seconda volta che Corona fa ...

Migranti - parla la guida che ha soccorso la donna incinta : “Non aiutarla? Oggi non potrei guardarmi allo specchio” : “Se non l’avessi fatto, Oggi non potrei guardarmi allo specchio”. Benoit Ducos ha 48 anni ed è la guida alpina di Briancon, che pochi giorni fa ha trasportato in Francia un gruppo di Migranti, tra cui una donna incinta. Ora rischia fino a 5 anni di carcere. “La polizia di frontiera ci ha fermato a 500 metri dall’ospedale e ci ha fatto perdere del tempo prezioso per la donna che ha partorito poco dopo” racconta la guida, che è stata convocata ...

“Maestra - sai che papà…”. E lei lo contatta subito. Una volta svelato quel segreto che il piccolo non riusciva più a nascondere - la vita della sua famiglia cambia di colpo : “Non ci sono parole per ringraziarla” : Storie uniche. Talmente speciali e commoventi che, purtroppo, se ne sentono poche. Ma quando si avvera ‘il miracolo’ non si può fare a meno di renderle note, perché è sempre emozionante scoprire che, di colpo, certe vite possono virare verso la felicità. E la gratitudine incondizionate, perché di questo si tratta. Un asilo, un piccolo alunno, Camden, 4 anni, e un’insegnante, Nancy Bleuer. Tutto ha inizio quando la ...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini su Governo : “Non è Io o morte”. Di Maio - accordi con tutti : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:40:00 GMT)

“No dai - ditemi che non è lui”. I fan dell’attore a bocca aperta di fronte alla sua trasformazione : a quasi 50 anni - l’ex sex symbol è oggi ingrassato e stempiato - l’ombra di sé stesso. Lo riconoscete ancora? : Fino a qualche anno fa, nella memoria degli spettatori era un sex symbol belloccio e simpatico, famoso soprattutto per i film d’azione dal tono scanzonato ai quali aveva preso parte, alcuni anche di grande successo. oggi, le sue immagini hanno fatto il giro del mondo lasciando i fan a bocca aperta: difficile davvero riconoscere in quelle foto che lo mostrano visibilmente invecchiato e ingrassato il divo dei bei tempi che furono, e ...

Salvini : “Non è o io premier o la morte” | “Di Maio è affidabile” : Salvini: “Non è o io premier o la morte” | “Di Maio è affidabile” Il leader della Lega: “Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza”. Poi elogia Di Maio: “Il M5s si è dimostrato affidabile”. Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: “Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di […]

Atef Mathlouthi : “Non sono un terrorista” : Parla il tunisino che era ricercato. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto

Italia-nuovo Ct - Ranieri non demorde : “Non mi sento né in corsa - né escluso. Su Balotelli dico che…” : Italia-nuovo CT- Come annunciato da Alessandro Costacurta nelle scorse ore, il nuovo Ct della Nazionale Italia sarà annunciato il 20 maggio. Manca circa un mese e mezzo alla definitiva “fumata bianca”. Continua il testa a testa tra Mancini e Ancelotti, con il primo leggermente favorito sul secondo. Tuttavia, nelle ultime ore, Claudio Ranieri ha colto […] L'articolo Italia-nuovo Ct, Ranieri non demorde: “Non mi sento né in ...

Juventus - Szczesny : “Non mi sento una riserva”. Poi consiglia Florenzi : “Per migliorarsi dovrebbe…” : Juventus, Szczesny- Intervistato sulle pagine di “TuttoSport“, Szczesny ha colto l’occasione per raccontare la sua esperienza in bianconero, evidenziando il suo ruolo attuale e quello dell’imminente futuro. “NON MI sento UNA RISERVA…” Szczesny ha sottolineato come allenarsi al fianco di Buffon non sia un modo per passare in secondo piano, mo motivo di grande orgoglio […] L'articolo Juventus, ...

I Fatti Vostri oggi salta - Giancarlo Magalli : “Non ce la sentiamo” : Giancarlo Magalli non va in onda con I Fatti Vostri dopo la morte di Frizzi Se n’è andato una delle poche persone perbene della televisione italiana. Un volto che non mancherà a tutti quanti i telespettatori e agli addetti ai lavori che gli hanno voluto bene incondizionatamente. Lo piangono tutti: da Antonella Clerici (oggi La prova del cuoco non va in onda) a Rita Dalla Chiesa passando per Gerry Scotti, Sonia Bruganelli, Mara Venier ...

Gianna Nannini “Fenomenale” come Fabri Fibra e innamorata di Napoli : “Non essere napoletana è il mio cruccio” : Tornata in Italia dopo il tour tedesco per dare il via al suo Fenomenale - Il Tour che debutta il 29 marzo a Bologna, Gianna Nannini in un'intervista al Resto del Carlino ha presentato il nuovo progetto dal vivo, che arriva nei palazzetti nostrani dopo le tre anteprime autunnali di Rimini, Roma e Milano, come uno show molto più rock dei precedenti e minimalista nell'uso degli strumenti, in modo tale che ad essere messa in risalto sia soprattutto ...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Gf Nip : “Non solo sconosciuti”. Iniziano ad emergere i primi indizi sui concorrenti e spunta un nome che non è di certo passato inosservato. Lei la conosciamo bene… : Il Grande Fratello Nip sta pian piano prendendo forma, e anche se non se ne parla mai con notizie ufficiali, le prime indiscrezioni Iniziano ad emergere. Soprattutto per quel che riguarda il cast, infatti pare che sarà un Gf Nip ma non troppo. In che senso? Non solo volti sconosciuti, insomma. Gabriele Parpiglia ha annunciato che ci saranno anche volti gettonati del web, ad esempio. Esclusi cambi di palinsesto dell’ultima ora, la data da ...

Canna-gate - Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte : “Non credo a Eva Henger” : Isola dei Famosi, news Canna-gate: Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte Anche Giucas Casella ha detto la sua sul Canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi: il famoso illusionista si è schierato dalla parte di Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana in Honduras. Sulle pagine del settimanale Di Più, l’ex naufrago – […] L'articolo Canna-gate, Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte: ...