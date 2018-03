Nissan | per il futuro sono previste solo auto elettriche

Nissan - Sumitomo Corporation e 4R insieme per riciclo batterie : Roma, 26 mar. , askanews, Aprirà presto il primo stabilimento giapponese specializzato nel riuso e riciclo delle batterie agli ioni di litio provenienti dai veicoli elettrici, a fronte della crescente ...

Le vecchie batterie delle auto elettriche alimentano i lampioni : l'esperimento di Nissan in Giappone : ... in Giappone, dove sarà presto installato un sistema di illuminazione 'ibrido', alimentato da una combinazione di batterie di seconda vita di Nissan Leaf , l'auto elettrica più venduta al mondo, e da ...

Nissan Juke - l'ora del restyling per la crossover : La Nissan Juke si rinnova con un lieve restyling della gamma, presentato al Salone di Ginevra: la crossover sarà in vendita in Europa a partire dal mese di maggio, mentre non sono ancora note le specifiche per il mercato italiano. Mascherina aggiornata e tinte inedite. L'aggiornamento è riconoscibile per la nuova mascherina V Motion anteriore con finitura nera cromata, abbinati a gruppi ottici oscurati. Sono presenti anche i fendinebbia a Led, ...

Nissan Terra - Prime foto della Suv per la Cina : In attesa del debutto fissato per il prossimo mese di aprile al Salone di Pechino, la Nissan ha diramato le Prime immagini della nuova Suv destinata ai mercati orientali, la Terra. Basata sulla meccanica del Nissan Navara, la Sport Utility evolverà il look del pick up riproponendone alcuni dettagli estetici che saranno abbinati a particolari derivati dagli ultimi modelli del marchio nipponico, come la calandra anteriore e il design dei ...

Svolta storica per la Nissan : la diretta Facebook di Margot Robbie è stata alimentata da una vettura 100% elettrica : ... la nuova Nissan LEAF, su Facebook Margot Robbie, ambasciatrice dei veicoli elettrici Nissan, ha confermato durante la sua prima diretta streaming su Facebook che Nissan presenterà la nuova livrea ...

Valsugana - tragico frontale sulla SS47 Bmw centra una Nissan : morto un 59enne veneto Statale riaperta dopo oltre 2 ore

Nissan - A Ginevra la monoposto elettrica per la Formula E : La Nissan presenterà questa sera alle 20.00 con una diretta Facebook (clicca qui per seguirla) i primi dettagli del suo nuovo programma riguardante la Formula E. A rappresentare la Casa giapponese sarà l'ambasciatrice dei veicoli elettrici e candidata agli Oscar Margot Robbie, già protagonista del lancio della nuova Leaf. La livrea della monoposto elettrica, che sarà impegnata nella Stagione 5 del campionato con la nuova generazione di ...

Ghosn : 'Renault-Nissan-Mitsubishi primo gruppo al mondo'. Con veicoli pesanti il primato resta però a VW : PARIGI - 'Renault-Nissan-Mitsubishi, con oltre 10,6 milioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri venduti nel 2017, è diventato il primo gruppo automobilistico mondiale'. Lo...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Verso una nuova alleanza in Cina per il car sharing : L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi punta sul car sharing per ampliare la sua presenza in Cina. Il consorzio franco-nipponico ha infatti firmato una lettera d'intenti con DiDi Chuxing, diventata la principale società di ride sharing cinese dopo aver acquisito le attività locali della statunitense Uber, per valutare una futura collaborazione su un nuovo programma di condivisione di veicoli elettrici nel Paese asiatico.Prosegue l'impegno sul ...

Nissan - Investimenti in Cina per oltre 7 - 5 miliardi di euro in 5 anni : La Nissan, insieme al suo partner cinese Dongfeng, ha in programma di investire 60 miliardi di yuan (circa 7,63 miliardi di euro) in Cina. La joint venture paritetica Dongfeng Motor (DFL) punta in particolare a diventare una delle prime tre case automobilistiche sul maggior mercato mondiale aumentando i volumi di vendita annuali a 2,6 milioni di unità entro il 2020, a fronte degli 1,52 milioni di veicoli commercializzati l'anno scorso.Nuovo ...

Tutti pazzi per Nissan Xmotion - gioiello d'arte e tecnologia : stato uno dei concept più ammirati al Salone di Detroit: Nissan Xmotion - che si pronuncia 'cross motion' - nasce come primo passo per un Suv compatto che unisce la cultura e la tradizione artigianale ...

Mercato auto - perché Renault-Nissan è diventata prima al mondo : Il sorpasso su Volkswagen e Toyota è avvenuto soprattutto grazie all'acquisizione del marchio Mitsubishi

Renault-Nissan-Mitsubishi diventa il primo costruttore al mondo. Superata Vw : Come era già stato largamente anticipato già a metà dell’anno appena trascorso, in coda all’acquisizione di Mitsubishi avvenuta nel 2016, l’Alleanza capitanata dai marchi Renault e Nissan ha raggiunto l’agognato traguardo di primo costruttore al mondo di autoveicoli leggeri (le statistiche escludono dal computo eventuali camion ed altri mezzi di grandi dimensioni, includendovi tuttavia veicoli commerciali e mezzi a propulsione elettrica), avendo ...

