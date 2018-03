Nissan | dal 1 aprile de Ficchy senior vice president in Europa

Nissan - in Giappone ricicla vecchie batterie e alimenta lampioni stradali – FOTO : Sorgerà a Namie, nel Giappone orientale, il primo stabilimento nipponico specializzato nel riuso e riciclo delle batterie agli ioni di litio provenienti dai veicoli elettrici: si tratta di accumulatori rottamati insieme alle auto o sostituiti con batterie più performanti. Un ciclo virtuoso, specialmente alla luce della crescente domanda di auto a emissioni zero e della necessità di ottimizzare materie prime come il litio. La fabbrica sarà ...

Nissan - da aprile cambi ai vertici aziendali in Europa : Nissan ha annunciato cambiamenti organizzativi ai vertici aziendali in Europa a partire dal 1 aprile 2018. Gianluca de Ficchy è stato nominato Senior Vice President e Chairman del Management...

Nissan Leaf : la prima diretta Facebook alimentata dall'elettrica [VIDEO] : E' la prima volta al mondo, in cui una vettura al 100% elettrica alimenta una diretta streaming, durata oltre 20 minuti. ' Il mondo è sempre più orientato all'elettricità e le tecnologie sono sempre ...

Dal Giappone - le pantofole Nissan che si parcheggiano da sole : Quante volte avete sognato che la vostra stanza si rimettesse in ordine da sola? Sarebbe bellissimo che gli oggetti sparsi sul tavolo, sul letto e sul pavimento andassero al loro posto senza farci alzare quasi fossero animati da una magia. Questi desideri da oggi si avverano grazie a una nuova applicazione delle tecnologie Nissan. LEGGI ANCHENissan Leaf, tutte le sfumature della nuova berlina verde ProPILOT L’Hotel ProPILOT Park Ryokan di ...

Nissan X-Trail - Dalla concept nasce il kit dedicato ai cani : La Nissan laveva presentata un anno fa come concept, la X-Trail 4Dogs, pensata per i cani e dotata di un bagagliaio ricco di dotazioni dedicate al miglior amico delluomo. E ora lidea diventa realtà, grazie al successo delloriginale proposta su internet, con un video che ha superato le 540.000 visualizzazioni. Gli accessori del kit. Il progetto è nato Dalla collaborazione tra la Casa giapponesse e Trainer, marchio del pet-food (cibo per ...

Nuova Leaf - la Nissan che si guida con un pedale solo arriverà in primavera. Look rinnovato e ProPilot a bordo : TENERIFE - La seconda generazione della Nissan Leaf II arriverà in primavera, l'auto giapponese che detiene il primato di vettura a zero emissioni più venduta al mondo e che oggi...