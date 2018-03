New York | amplia il rialzo Vornado Realty Trust

New York : in acquisto Ventas : Brillante rialzo per Ventas , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,43%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Maserati Levante : un teaser anticipa importanti novità per il Salone di New York 2018 : Chi ha seguito le cronache del mondo delle quattro ruote in queste ultime settimane già saprà di cosa stiamo parlando. Al Salone di New York 2018 è attesa, infatti, la presentazione del nuovo ...

Maserati Levante - Ipotesi GTS a New York : "Una nuova tempesta sta arrivando". questo lo slogan scelto dalla Maserati per il teaser della Levante, che sarà presentata al Salone di New York. Non esistono ulteriori descrizioni se non l'immagine del tre quarti anteriore della Suv italiana.Aspettando il V8. L'Ipotesi più probabile, basandosi anche sulle numerose foto spia dei mesi scorsi, è che la Maserati sia pronta a presentare l'attesa Levante GTS motorizzata con il V8 biturbo ...

Borsa : New York chiude con miglior giornata dall'agosto 2015 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Record abitanti a New York - oltre 8 mln : 23.20 New York ha superato gli 8 mln e 600mila abitanti, Record mai raggiunto. Dal 2010 la popolazione è aumentata del 5,5%, 447.565 residenti in più. Un incremento così non si vedeva dalla prima metà del XX secolo quando la città offriva migliaia di posti di lavoro grazie a finanza,cultura e manifatturiero. Tra i cinque "borough" (municipalità) quello più attrattivo è Brooklyn che ha aggiunto 144mila residenti (popolazione di 2mln e ...

Petrolio : chiude in calo a New York : ANSA, - NEW York, 26 MAR - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 65,55 dollari al barile , -0,49%, .

Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 65,55 dollari al barile , -0,49%, .

Fiat 500 - A New York le Urbana Edition : La Fiat presenterà al Salone di New York la 500 Urbana Edition che si baserà sull'allestimento Pop e sarà disponibile unicamente come hatchback. La nuova versione sarà esposta insieme alle 500X e 500L Urbana Edition, proponendosi con accessori esclusivi e con un look aggiornato con dettagli inediti.Per tutta la famiglia. Tra i particolari che caratterizzeranno la Urbana Edition vi saranno dei cerchi di lega da 16" color Hyper-Black abbinati ...

New York - la mela che canta : note di notte : ... ad una serata danzante che si tratti di dance o latina, fino alla rinomata Broadway e agli spettacoli teatrali che fra musical e rappresentazioni varie adornano le vie principali della città ...

Jaguar F-Pace - Al Salone di New York la sportiva SVR : La Jaguar ha scelto il Salone di New York per l'anteprima mondiale della F-Pace SVR. La Suv, della quale ancora non sono stati diffusi teaser, si posizionerà al vertice della gamma. stata progettata dal reparto Special Vehicle Operations (SVO) ma per il momento non sono stati forniti dati tecnici: è probabile che il propulsore sia il classico V8 5.0 Supercharged delle altre SVR a listino, ma niente è stata ancora confermato ufficialmente. Dalle ...

Volkswagen - A New York con un nuovo pick-up : La Volkswagen potrebbe lanciare un nuovo pick-up creato appositamente per il mercato americano. Oltre alla versione più sportiva della Atlas, infatti, la Casa tedesca potrebbe svelare al Salone di New York una tanto inedita quanto inattesa concept con cassone posteriore.Base modulare. Secondo le prime voci di corridoio il pick-up sarà basato sulla piattaforma modulare Mqb e non disporrà, come alcune concorrenti, di un telaio a longheroni. ...

Salone di New York - Svelate le Infiniti QX60 e QX80 Limited Edition : Al Salone di New York l'Infiniti presenterà QX60 e QX80 Limited Edition. Gli allestimenti puntano a offrire finiture e contenuti di alto livello, con personalizzazioni diversificate sui due modelli. I propulsori sono quelli benzina già noti sul mercato americano: il 3.5 V6 da 295 CV per la QX60 ed il V8 5.6 da 400 CV per la QX80.I dettagli della QX60 Limited Edition. La QX60 Limited Edition è caratterizzata da cerchi di lega da 20" e dalle ...

Juventus - Marchisio e il 'cuoricino' misterioso al New York City : TORINO - Claudio Marchisio ha un folto gruppo di seguaci sui social. Oltre a far lievitare i numeri dei suoi profili ufficiali, il fatto di avere così tanti tifosi al seguito non consente di 'laikkare'...