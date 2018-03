Netflix è stata bandita dal Festival di Cannes

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) Thierry Frémaux, direttore artistico deldi, ha banditodalla gara ufficiale, oltre ai selfie sul red carpet e le proiezioni stampa delle premiere internazionali. Una decisione che ha creato sempre molte polemiche Questo significa che le pellicole prodotte dalla piattaforma di streaming non potranno vincere nessuna Palma d’Oro, ma potranno essere proiettate fuori concorso. Ecco cosa ha dichiarato Frémaux: “La storia di internet e quella del cinema sono completamente differenti. La fermezza del modelloè opposta a quella nostra. Noi ogni anno dobbiamo mettere al sicuro la reputazione di una competizione che fa domande al cinema e rischia. Non possiamo non considerare la potenza di compagnie come, Amazon e presto Apple”. Riferendosi all’edizione 2017 delil direttore ha detto: “Ho cercato di persuaderea far uscire le proprie ...