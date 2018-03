Nell' era della musica in streaming cd e vinile battono il download

Maratona di Roma - saranno 14000 i runners che correranno Nella Capitale : Come abbiamo detto sarà una giornata di sport ma anche di solidarietà, grazie alle tantissime iniziative che caratterizzeranno sia il giorno della manifestazione, che le giornate precedenti, a ...

Nell’era dei fake anche la farina bianca diventa una bufala : La farina bianca fa male. Ma forse no. Attenti agli alimenti senza…buonsenso. anche nell’alimentare impazzano le fake news, notizie inventate, false e infondate. Internet è un letale amplificatore che contribuisce a mettere in circolo nuove bufale e a rilanciare convinzioni popolari. Per colpa del web e di chi manipola la comunicazione è così in continua crescita una scorretta informazione sull’alimentazione. A fare chiarezza sul mercato ...

Chi era Linda Brown - che mise fine alla segregazione Nelle scuole americane : La studentessa Linda Brown, 9 anni, mentre cammina davanti alla Sumner Elementary School, Topeka, Kansas, 1953 (Photo by Carl Iwasaki/Time & Life Pictures/Getty Images/) Linda Brown è deceduta domenica 25 marzo all’età di 75 anni a Topeka (Kansas), città in cui era nata e in cui, nel 1954, è finita al centro di una questione razziale che la Corte suprema americana avrebbe definitivamente risolto con la fine della segregazione nelle scuole ...

Dolce Pasqua in Val Pusteria : primavera e piste da sci - caccia alle uova - escursioni e relax Nella natura : I profumi della primavera inebriano le vette dolomitiche, accompagnando gli escursionisti lungo i sentieri e i boschi che decorano le cime alpine. Le giornate di sole si allungano, lasciando scintillare praterie e masi ad alta quota. I bambini non vedono l’ora di lanciarsi nella grande caccia delle uova, alla ricerca del tesoro che il coniglietto ha nascosto durante la notte. Negli alberghi della catena altoatesina Falkensteiner, in Val ...

Fabrizio Frizzi - lunghe code per l’ultimo saluto alla camera ardente Nella sede Rai di viale Mazzini a Roma : lunghe code, nella sede Rai di viale Mazzini, dove è stata allestita la camera ardente per Fabrizio Frizzi, morto per emorragia cerebrale a 60 anni. Moltissime persone si sono recate a rendergli l’ultimo saluto. In tanti, tra ieri e oggi, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del conduttore, tra cui Giancarlo Magalli. “Mai avrei pensato stamattina che mi avrebbe raggiunto una notizia così dolorosa, così ...

Christina Aguilera senza trucco e bellissima Nella cover di Paper : Indietro 27 marzo 2018 2018-03-27T10:31:06+00:00 ROMA – “I’m not myself tonight”. Recita così uno dei brani più recenti di Christina Aguilera che la cantante sembra aver preso alla lettera. È apparsa senza trucco e più naturale che mai sulla cover di Paper, nel servizio denominato non a caso “Trasformazione”. Un cambio di rotta che è visibile […]

