Nell’era dei fake anche la farina bianca diventa una bufala

(Di martedì 27 marzo 2018) Lafa male. Ma forse no. Attenti agli alimenti senza…buonsenso.nell’alimentare impazzano lenews, notizie inventate, false e infondate. Internet è un letale amplificatore che contribuisce a mettere in circolo nuove bufale e a rilanciare convinzioni popolari. Per colpa del web e di chi manipola la comunicazione è così in continua crescita una scorretta informazione sull’alimentazione. A fare chiarezza sul mercato dei prodotti alimentari e sulle tante “bufale” è il Dott. Giorgio Donegani, Tecnologo Alimentare ed esperto di Nutrizione, che a Fa’ la cosa giusta!, allo stand di Milano Ristorazione ha messo qualche paletto: “Una delle ultime bufale – ha raccontato Donegani – è quella relativa alla, messa a sproposito nella categoria dei ‘veleni bianchi’. In Italia consumiamo in media a persona 28 kg di pasta, 35 kg di pane, 8 kg di pizza ...