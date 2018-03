Nel segno della nostalgia il primo spot del Grande Fratello con Barbara D’Urso

J-Ax a The Voice of Italy 2018 alla ricerca del talento di “cuore” Nel segno di Lady Gaga : J-Ax a The Voice of Italy 2018 porterà se stesso e la sua esperienza artistica per provare a cercare un talento che sia degno di questo nome. Queste le premesse del nuovo coach del programma al via il 22 marzo su Rai2, raggiunto da Sorrisi e Canzoni TV al quale ha raccontato da quali basi partire per la sua nuova avventura come caposquadra. Gli ingredienti della squadra di Alessandro Aleotti saranno i medesimi di quelli già visti nelle ...