Nei locali della storica cappelleria apre una profumeria | ma l' attività è già in vendita

In Austria hanno annullato il divieto di fumo Nei locali : Ancora prima che entrasse in vigore: era una promessa del partito di estrema destra FPÖ The post In Austria hanno annullato il divieto di fumo nei locali appeared first on Il Post.

8 marzo : a Verona primo protocollo contro molestie sulle donne Nei locali (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sul sito www.celuisa.it sono presenti tutte le informazioni relative al progetto e sarà aggiornato, di settimana in settimana, l’elenco delle attività commerciali coinvolte. I locali aderenti saranno sottoposti a controlli e verifiche per assicurare l’applicazione del pro

8 marzo : a Verona primo protocollo contro molestie sulle donne Nei locali : Verona, 8 mar. (AdnKronos) - Verona sarà la prima città in Italia a promuovere il protocollo di sicurezza “C’è Luisa?”, per donne e ragazze che si trovano in una situazione di disagio all’interno di un bar, ristorante o discoteca dal quale vogliono uscire con discrezione e in sicurezza. In tutti i l

8 Marzo : la mappa delle feste Nei locali di città e provincia : Con Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, la mappa di tutte le feste nei locali di città e provincia per l'8 Marzo: cene orientali, tanta buona musica e spettacoli da applaudire. Tante le foto delle vostre serate e tanti appuntamenti della settimana con i nostri consigli, a cominciare dagli aperitivi e dai concerti da non perdere. Il personaggio della ...

“Spacciavano Nei locali del centro - 21 arresti” : trema la “Roma bene. Le indagini nel mondo di salotti e locali vip. In manette anche lei - nome non certo sconosciuto. Tutti gli sviluppi : Controllavano il mercato della droga nei salotti della cosiddetta Roma Bene, in una zona che va dai Parioli ai locali notturni di via Veneto. Per questo sono finite in manette 21 persone, accusate di di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e all’estorsione. Non mancano anche nomi importanti tra quelli coinvolti nella vicenda: tra gli arrestati c’è infatti anche Gaia Mogherini, nipote dell’alto ...

