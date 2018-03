Nba | Philadelphia vola con Belinelli Minnesota precipita con Memphis

Basket - Nba 2018 : Philadelphia alla settima di fila - bene Boston : I playoff ormai alle porte non sembrano intimorire i Philadelphia 76ers, che anzi proprio nelle ultime settimane sembrano aver trovato un’ottima chimica di squadra, che al momento li rende una delle squadre più interessanti in vista della fase più calda dell’NBA 2017-2018. Nella notte si sono disputato cinque partite, che però non hanno cambiato la classifica in maniera definita. Parlando proprio dei Sixers, settima vittoria ...

Nba - Philadelphia fa festa : ritorno in campo di Markelle Fultz e vittoria contro Denver : ... quelli che Kevin Durant aveva definito "Hesi pull-up jimbo", in faccia a Mason Plumlee, prendendosi la rivincita di quanto successo nel primo tempo e regalando a tutto il mondo dei Sixers una serata ...

Nba - così Philadelphia si è ripresa i playoff : Trust the Process, ripetono da anni a Philadelphia. Adesso c'è il motivo per fidarsi: i Sixers sono ufficialmente ai playoff, per la prima volta dal 2012. La certezza è arrivata senza giocare, quando ...

Basket - Nba; Houston da record : 59 vittorie stagionali. Sesta di fila per Philadelphia : ROMA - record di franchigia in stagione regolare per Houston grazie al successo per 114 a 91 su New Orleans. Sesta vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers che battono i Minnesota Timberwolves. I ...

Nba 2018 : ottava vittoria di fila per Houston. Non si fermano più Philadelphia e Marco Belinelli : Sei incontri nella notte NBA. Prosegue la striscia di Houston: i Rockets sono arrivati all’ottava vittoria consecutiva, battendo per 114-91 i New Orleans Pelicans. Successo griffato, come al solito da James Harden, autore di 27 punti in tre quarti, prima di sedersi in panchina con la gara già decisa. È la vittoria numero 59 della stagione per i texani, record di franchigia superando quanto fatto nel 1993-94, anno del titolo. A New Orleans, ...

Nba - Philadelphia-Minnesota 120-108 - Belinelli ispirato ne mette 17 : I 76ers non hanno nessuna intenzione di rallentare e anche contro Minnesota producono una signora pallacanestro, conquistando il loro sesto successo consecutivo. Ben Simmons griffa la sua quarta ...

Nba - playoff vicini per Philadelphia : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti per i playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sette partite. Vincono e si avvicinano sempre più ...

Nba - Belinelli 15 - Philadelphia quarta ad Est. Aldridge show - Spurs in volo : Vittoria e quarto posto per i Sixers guidati dai 15 punti di Marco Belinelli. Quinta vittoria in fila per gli Spurs che superano i Wizards grazie al solito LaMarcus Aldridge da 27 punti e 9 rimbalzi. ...

Nba 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

Nba risultati : LeBron straripa e piega i Bucks - Belinelli e Philadelphia avanti tutta : LeBron James in versione più forte del pianeta consegna a Cleveland la vittoria casalinga contro Milwaukee con una tripla doppia da 40 punti. Ai Bucks non basta lo show nel finale di Giannis ...

Nba 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

Nba 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

Nba - Philadelphia-Indiana 98-101 - Pacers da terzo posto : Atmosfera da postseason a Philadelphia per l'importante sfida con Indiana. Un match intenso che i Pacers tengono in mano per buona parte della sfida ma che rischiano di compromettere proprio nel ...

Nba - Indiana sbanca Philadelphia e difende il terzo posto - 6 per Belinelli : Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 98-101 IL TABELLINO Vincere sul campo dei Philadelphia 76ers non è " e soprattutto non sarà " facile per nessuno. Farlo con il proprio giocatore-faro in serata no al ...