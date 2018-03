MotoGp | l' Aprilia verso il forcellone in fibra di carbonio

MotoGp Aprilia - delusione per i due piloti in Qatar : ROMA - delusione per Alexis Espargarò e Scott Redding. I due piloti Aprilia sono arrivati rispettivamente 19esimo e 20esimo. Nella seconda metà di gara, lo spagnolo aveva trovato un buon passo, ...

MotoGp Aprilia - Albesiano : «Ci piacerebbe avere Petrucci» : ROMA - 'Ci piacerebbe avere Petrucci in Aprilia ' . Lo ha dichiarato il numero uno del team di Noale, Romano Albesiano , ai microfoni di Sky Sport. 'La mia opinione su di lui? È molto positiva, lo conosco dai tempi in cui correva con la Art con noi. È un pilota velocissimo e un bravissimo ragazzo. Un pilota italiano ci piacerebbe , è un ...

MotoGp Aprilia - Redding : «Sensazioni molto buone» : TORINO - Hanno parlato anche i due protagonisti in pista, il nuovo arrivato, il britannico Scott Redding e lo spagnolo Aleix Espargaró durante la presentazione dell' Aprilia e del team Gresini in ...

MotoGp Aprilia - presentata la RS-GP. Espargaró : 'Voglio diventare il Dovi dell'Aprilia' : ... sui mercati di tutto il mondo. Perché è una sfida che si gioca sui valori più alti della tecnologia. Ed è un orgoglio particolare toccare con mano come questa avanguardia tecnologica nasca in un ...

MotoGp Aprilia - Aleix Espargaró : «Credo nel nostro potenziale» : TORINO - Per Aprilia quelli di Losail sono stati tre giorni importanti, dai quali sono arrivate risposte confortanti sul livello della nuova RS-GP 2018. Specialmente per quanto riguarda il passo gara, ...

MotoGp Aprilia - test aerodinamici per la RS-GP : TORINO - In casa Aprilia non si lascia nulla al caso per arrivare pronti al via della stagione. La casa di Noale ha svolto in una giornata di test nella galleria del vento dell'Università di Perugia, ...