Motocross | più giovane e velocissimo | Jeffrey Herlings fa davvero paura Ma Antonio

oasport

: - vbikestore : - filippo898 : RT @Eurosport_IT: I numeri pazzeschi di Tony Cairoli ?? Dopo 3 GP ha già 45 punti in più del 2017 ???????? ? - fmimolise : Gallery MX 2018. Le foto più belle del GP di Spagna: Gli scatti più spettacolari per raccontare in una gallery il G… -

(Di martedì 27 marzo 2018)Cairoli contro. È questo il canovaccio del Mondiale MXGP 2018, proprio come lo è stato nella scorsa stagione. I due piloti della KTM non hanno lasciato il minimo spazio agli altri rivali, che da parte loro hanno fatto poco o nulla per guadagnarselo. Dopo tre GP la classifica parla chiaro: Cairoli edsono appaiati in testa a pari punti. Una notizia confortante per Tony perché l’olandese fa. Dopo aver dominato la MX2 con tre titoli in cinque anni – facendo meglio del rivale italiano al quale solo un infortunio al ginocchio negò la gioia del terzo Mondiale nel 2008 -,è approdato nella classe regina pronto a prendersi lo scettro. Il 2017 è stato un anno di apprendistato, concluso comunque con un secondo posto tutt’altro che da buttare. L’obiettivo del 2018, dichiarato e ampiamente alla portata, è scalare quel ...