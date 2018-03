Moto da cross rubate a Niscemi trovate a Vittoria

LIVE Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 MXGP in DIRETTA : doppietta di Tony Cairoli! Herlings si inchina in gara-2 : Buon divertimento! CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA QUALIFYING RACE DELLA GP DELLA Comunitat Valenciana CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli in testa dopo tre GP - pari punti con Herlings : Antonio Cairoli è balzato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. Il siciliano, nove volte iridato, si è ripreso la tabella rossa grazie al doppio successo ottenuto nel GP della Comunitat Valenciana e ora condivide la prima posizione con il suo grande rivale Jeffrey Herlings. Classifica Mondiale MXGP Motocross ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana MXGP 2018 : Antonio Cairoli scatenato - infila la doppietta e vola in testa al Mondiale! : Antonio Cairoli è stato letteralmente sbalorditivo sul circuito di Redsand e ha conquistato il GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale MXGP. Il Campione del Mondo in carica, dopo aver trionfato in gara-1, si è imposto anche nella seconda corsa sul tracciato spagnolo e ha così infilato la prima doppietta stagionale. Il terzo sigillo in questo 2018 gli permette anche di balzare in testa alla classifica generale, pari punti con ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 : Pauls Jonass altra doppietta in MX2 - Prado deve inchinarsi. Bene Samuele Bernardini : E sono tre. Pauls Jonass non si ferma più e dopo le doppiette in Argentina ed Olanda, il lettone concede il tris nel GP della Comunitat Valenciana, valido come terzo round del Mondiale 2018 di MX2. Il pilota della KTM, dominatore della categoria, si è confermato anche sulla sabbia rossa iberica, dominando la scena in entrambe le manche programmate quest’oggi, allungando la sua striscia vincente. Un hattrick annoverante anche il successo ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana MXGP 2018 : Antonio Cairoli fenomenale : trionfo in gara1 - dominio del Campione del Mondo : Toni Cairoli si è letteralmente scatenato nella gara1 del GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale MXGP, e ha trionfato esibendo tutta la sua proverbiale classe. Il Campione del Mondo in carica ha dominato la gara interrompendo così la striscia di Herlings che durava da tre appuntamenti (il siciliano si era imposto nella prova inaugurale in Argentina, poi aveva lasciato spazio al giovane avversario). Il 32enne, scattato in quarta ...

Motocross oggi (domenica 25 marzo) - GP Comunitat Valenciana 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e seguirle in tempo reale : Domenica 25 marzo di gare per il Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella massimi cilindrata continuerà a tenere banco. Al momento è l’olandese a sorridere dopo i primi due round in Argentina ed in Olanda. Per il siciliano, dunque, l’occasione del riscatto si ripresenta ...