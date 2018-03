Moto contro auto Muore a 24 anni Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale

Caltanissetta - Moto si schianta contro un furgone : Vincenzo muore a 30 anni : Vincenzo Pesce, 30 anni, è deceduto in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada statale che collega Gela a Mazzarino: ha perso il controllo della sua moto e si è scontrato contro un furgone. E' morto sul colpo.Continua a leggere

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

Neri : 'Enav diventa Hi-Tech : droni e controlli da reMoto' : Quale impatto avranno su Enav e come si proietta il gruppo verso questi nuovi scenari? "Siamo certamente immersi in un mondo in forte transizione tecnologica e la nostra visione, nel nuovo piano ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio lottare per il titolo - non importa contro chi» : ROMA - Marc Marquez ha ormai digerito la sconfitta patita all'ultima curva da Dovizioso. Una situazione che si è ripetuta dopo i duelli del 2017, ma il catalano non fa drammi, certo di potersi ...

Incidente superstrada: auto contro Motocarro

MotoGP - GP Qatar 2018 : i pro e contro di Yamaha - Ducati e Honda : Il campione del mondo non avrà di certo problemi a trovare il giusto feeling con la sua nuova RC213V. Anche Dani Pedrosa ha racccolto dati e risultati importanti nei test. Mauro Sanchini valuta così ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : sarà subito Marc Marquez contro Andrea Dovizioso? Rossi e Vinales ci provano : Saranno i 5380 metri del tracciato di Losail a dare il via, come è ormai consuetudine, al Mondiale MotoGP. Il Gran Premio del Qatar 2018 (clicca qui per programma e tv) da il via ad una stagione che si annuncia quanto mai affascinante e combattuta. Honda, Ducati e Yamaha daranno vita ad un avvincente duello a sei con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che, al momento, hanno i favori del pronostico, sia per quanto fatto vedere nello scorso ...

La MotoGp riparte dal Qatar - tutti contro Honda Marquez : Per il campione del mondo Moto2 un precampionato positivo con netti miglioramenti in termini di crono rispetto al contatto iniziale con la grande cilindrata.

Roma - si schianta in Moto contro muro : morto 30enne : Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Incidente mortale, ieri sera intorno alle 23, in via Antonio Sant'Elia, nelle vicinanze del circolo canottieri Aniene a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XV gruppo. Dai primi accertamenti un ragazzo di 31 anni, a bordo di una moto Honda, ha perso il con

Roma - si schianta in Moto contro muro : morto 30enne : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Incidente mortale, ieri sera intorno alle 23, in via Antonio Sant’Elia, nelle vicinanze del circolo canottieri Aniene a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XV gruppo. Dai primi accertamenti un ragazzo di 31 anni, a bordo di una moto Honda, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo e poi un muro. Il 31enne è morto sul colpo e la salma è stata trasportata al ...

Incidenti : Palermo - scontro Moto contro veicolo pesante - un morto : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 121 “Catanese”. L'Anas comunica che la strada è chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, al km 251,600 nel territorio comunale di Villabate in provincia di Palermo. "Al

Moto Gp - stagione al via : è tutti contro Marquez : La stagione della caccia si apre nel deserto di Losail. Niente falchi regali questa volta, la preda ha un volto da bravo ragazzo, ma per catturarlo servirà correre più veloce di lui. La MotoGp riapre ...