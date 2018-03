Moscovici | Italia punti a più crescita e rispetti regole conti

Moscovici sta "sereno" per l'Italia e bacchetta Salvini sul deficit : 'Intanto - ha aggiunto - c'è un governo, con il quale lavoro: ho incontrato Pier Carlo Padoan, con l'obiettivo che l'Italia continui i suoi progressi, per avere un'economia che sia più competitiva e ...

Moscovici risponde a Salvini : "Il tetto del 3% è buon senso". E tranquillizza "Italia partner affidabile" : Allo stesso tempo il commissario ha provato a tranquillizza re gli animi dopo che ieri il ministro dell'Economia aveva riferito le preoccupazioni che avrebbe espresso lo stesso Moscovici in seno all'...

Elezioni 2018 - Pierre Moscovici smentisce Padoan : “Italia elemento di incertezza? No - siamo sereni noi e i mercati” : Pierre Moscovici smentisce Pier Carlo Padoan : “Sono tranquillo che l’Italia resterà un partner solido e affidabile”. Il commissario agli affari economici dell’Unione Europea ha commentato così quanto riferito martedì dal ministro dell’Economia, secondo il quale “nel presentare la situazione dell’Eurozona, il commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“ durante la ...

Moscovici esorta l'Italia a riforme strutturali per rendere solida l'economia : l'Italia , che continua a trarre vantaggio dall'espansione economica ormai robusta e generalizzata in tutta l'UE, con una crescita del PIL stimata all'1,5% nel 2017 e nel 2018, e all'1,2% nel 2019

Moscovici esorta l'Italia a riforme strutturali per rendere solida l'economia : Il rimedio, ha sottolineato Moscovici , sta "in riforme strutturali che rendano l'economia più solida e attrattiva, e nella prosecuzione di politiche di bilancio sane, che sono ancora più necessarie ...

Moscovici : in Italia democrazia non rischia - è chance per economia : Bruxelles, 7 feb. , askanews, 'La democrazia non è una incertezza, ma una 'chance' per le nostre economie. Penso che l'Italia abbia le risorse per mantenere la crescita attuale. La sola cosa che ci ...