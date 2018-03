Monza | ricorsi per violazioni codice strada | società evadono 2 mln 2

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) (AdnKronos) – Per ricostruire il reale volume d’affari conseguito da entrambe le, i finanzieri hanno eseguito anche accertamenti bancari, i cui esiti, insieme agli altri elementi documentali acquisiti, hanno dimostrato come l’attività di consulenza per i circa 18.000istruiti in cinque anni sia stata esercitata dal 2012 al 2015 da unaitaliana’evasore totale per poi proseguire anche tramite lafittiziamente residente a San Marino con l’ausilio di 3 lavoratori in nero. A conclusione delle verifiche, quest’ultima impresa è stata riqualificata come soggetto economico fiscalmente residente in Italia, con contestazione ad entrambe ledi ricavi sottratti a tassazione pari a 2 milioni di euro ed Iva evasa per 250 mila euro. Per l’imprenditore brianzolo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di...