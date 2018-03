Monza | ricorsi per violazioni codice strada | società evadono 2 mln 2

Monza : ricorsi per violazioni codice strada - società evadono 2 mln : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Erano specializzate in ricorsi per violazioni del codice della strada hanno evaso circa due milioni di euro. Responsabili due società brianzole, con sede fittizia a San Marino, sulle quali ha indagato la Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno. In particolare i fi

Monza : ricorsi per violazioni codice strada - società evadono 2 mln : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Erano specializzate in ricorsi per violazioni del codice della strada hanno evaso circa due milioni di euro. Responsabili due società brianzole, con sede fittizia a San Marino, sulle quali ha indagato la Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno. In particolare i finanzieri nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una delle due società, con accesso domiciliare nei confronti del suo ...