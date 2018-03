Monza | fermato per violenza sessuale | Procura | è un aggressore seriale

Brasiliano fermato per violenza sessuale - Procura di Monza : è seriale : Raul Rodriguez De Silva , il 35enne italo- Brasiliano di Berbenno di Valtellina , Sondrio, arrestato a Imola , Bologna, per violenza sessuale ai danni di due minorenni a Monza e Casatenovo , Lecco, , ...

Monza - MADRE E FIGLIA MORTE IN CASA/ Fermato zio e fratello ricoverato in Brianza : giallo su movente : Brianza, MADRE e FIGLIA MORTE in CASA: Ornago, lo zio e fratello Paolo Villa arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Corpi nascosti in CASA per una settimana, i primi racconti(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:40:00 GMT)