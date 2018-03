Mondiali 2018 sulle reti Mediaset | ecco come sarà il palinsesto

Curling - Mondiali Las Vegas 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario - le date e gli orari delle partite degli azzurri : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Curling maschile, in programma a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile. Gli azzurri vanno a caccia di una prestazione importante nella rassegna iridata dopo aver ben figurato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare ben 12 squadre, la speranza è quella di rientrare tra le migliori 6 per potersi giocare i playoff. Di seguito il ...

Curling - Mondiali Las Vegas 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Las Vegas (USA) ospiterà i Mondiali 2018 di Curling maschile che si disputeranno dal 31 marzo all’8 aprile. La rassegna iridata chiude la stagione olimpica, l’Italia vorrà fare bella figura dopo aver impressionato a PyeongChang. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dei Mondiali 2018 di Curling maschile. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro 9 ore rispetto a noi). ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia non brilla come agli Europei - azzurre ultime con 10 sconfitte : L’Italia non è riuscita a incantare ai Mondiali 2018 di Curling femminile: ultimo posto in classifica, 2 vittorie e 10 sconfitte. Il bilancio non può considerarsi positivo per le azzurre che hanno faticato a esprimere il loro gioco a North Bay. Le loro prestazioni sono state molto lontane dallo standard a cui ci avevano abituati tra gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi: la medaglia di bronzo continentale e le emozioni ...

Mondiali di pattinaggio Milano 2018 Emozioni e lacrime - festa e record di pubblico al Forum di Assago : La festa è finita, gli amici se ne vanno. Carolina Kostner, medaglia sfumata sul filo di lana, verso le meritate vacanze. L'americano Patrick Chen, re del maschile, verso nuovi record del pattinaggio ,...

Mondiali Russia 2018 - Spagna : ecco il premio in caso di vittoria : Mondiali Russia 2018, si avvicina sempre di più l’inizio della competizione, si preannuncia grande spettacolo, non parteciperà l’Italia dopo l’eliminazione contro la Svezia. Presente invece la Spagna che si candida ad essere grande protagonista fino alla fine, secondo quanto riporta AS la federazione avrebbe già fissato i premi in caso di vittoria finale, superare la fase a gironi porterebbe 30mila euro per ogni calciatore, ...

Mondiali - i portieri criticano il pallone Telstar 2018 : 'Traiettorie imprevedibili'. I precedenti : Potevano fare di meglio" si è lamentato Pepe Reina, un portiere che non è certo alle prime armi, visto che in Russia parteciperà alla quarta Coppa del mondo consecutiva. L'estremo difensore del ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : segnali interessanti - qualche amarezza e lacrime di gioia. Il Mondiale degli azzurri : Dopo il consueto galà di fine competizione, a partire dal tardo pomeriggio si spegneranno definitivamente i riflettori del Mediolanum Forum di Assago, questa settimana teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico. A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato a Torino, il prestigioso impianto milanese si è dimostrato funzionale e competitivo, registrando ogni giorno quasi il tutto esaurito con spettatori provenienti da ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : il bilancio ed il medagliere della rassegna iridata : Si sono concluse ieri le competizioni dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, che quest’oggi vivranno l’ultimo atto sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano, con il tradizionale gala d’esibizione. Dal punto di vista agonistico, tuttavia, è già tempo di bilanci. Prestazioni alla mano, i protagonisti assoluti di questa rassegna iridata sono stati i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo la danza libera di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : riviviamo il programma libero dei Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron: L'ESIBIZIONE DEI CAMPIONI DEL MONDO Papadakis/Cizeron MOSTRUOSI! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron incantano nella ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Svezia-Russia 7-6 - le campionesse olimpiche sono le prime finaliste : Missione compiuta per le campionesse olimpiche delle Svezia nei Mondiali di Curling femminile in corso di svolgimento in Canada. Le scandinave, infatti, hanno infatti conquistato la finale piegando 7-6 la Russia che si era giocata l’accesso a quest’incontro, sconfiggendo la Repubblica Ceca nel playoff (7-3). L’avvio del confronto è equilibrato con le svedesi, in possesso dell’hammer, che sfruttano la situazione nel primo ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 – Cappellni/Lanotte : “La performance più bella di sempre. Le medaglie passano in secondo piano” : “Grazie per sempre”. E’ con queste parole che Anna Cappellini, rivolgendosi a Luca Lanotte, ha ringraziato il suo compagno di avventura in quest’esibizione emozionante, nella free dance, dei Mondiali di Pattinaggio di figura a Milano. Lacrime e gioia fuse in un esercizio che, anche per i profani, è pura poesia. La colonna sonora de “La vita è bella”, capolavoro firmato da Roberto Benigni, si confà alla prova ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna e Cappellini e Luca Lanotte commoventi ed emozionanti. Il ‘Boomerang’ dei centesimi condanna gli azzurri : Come un boomerang. Nel 2014, ai Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura in scena a Saitama (Giappone), i danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte conquistarono il titolo iridato per soli due centesimi, beffando la coppia canadese Kaitlyn Weaver-Andrew Poje che, nonostante una superiorità nel secondo segmento di gara, non riuscì a recuperare il vantaggio accumulato dagli atleti azzurri dopo la short dance. A distanza di quattro ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron trionfano nella danza sul ghiaccio. Amaro quarto posto per Cappellini-Lanotte : Dopo la rocambolesca gara del singolo maschile, il programma libero della danza sul ghiaccio ha ufficialmente chiuso il Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Come da pronostico Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato il loro terzo titolo iridato della carriera pattinando un programma sublime, danzando ogni singola nota dell’intricato spartito ...

Atletica - Mondiali mezza maratona 2018 – Record del mondo di Netsanet Kebede! Kamwroror piazza la tripletta : A Valencia (Spagna) si sono disputati i Mondiali di mezza maratona. Fantastica prestazione di Netsanet Gudeta Kebede che ha realizzato il nuovo Record mondiale in gara solo femminile. La 21enne etiope, che fino a oggi vantava un personale di 1h07:26 fatto siglare lo scorso novembre a New Delhi, ha trionfato in 1h06:11, battendo così il precedente primato di Lornah Kiplgat (1h06:25 a Udine nel 2007). Ricordiamo invece che il Record del mondo in ...