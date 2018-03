ilmessaggero

: Ministeri, coro di no all'ipotesi trasferimenti. Più poteri a #roma, l'idea ammalia #Raggi - ilmessaggeroit : Ministeri, coro di no all'ipotesi trasferimenti. Più poteri a #roma, l'idea ammalia #Raggi -

(Di martedì 27 marzo 2018) La strategia nazionale del M5S val bene il trasferimento dei, per Virginia. La sindaca, a sorpresa ma non troppo, apre a Matteo Salvini. Il leader leghista in un'intervista a Il ...