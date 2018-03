Mini - Al volante della Cooper S 3 porte restyling - VIDEO

quattroruote

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - paolo_mirab : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GiacomoManini : Incredibile quanto ogni minimo dettaglio faccia una differenza gigantesca. Errore di #Hamilton che si distrae setta… - rallyciak : Si è da poco conclusa la prima giornata della decima edizione del Baja di Primavera in quel di Rauscedo. Domani sec… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Si potrebbe cominciare a raccontare la nuova, questa MY 2018 presentata qualche mese fa al Salone di Detroit, partendo dal logo luminoso che viene proiettato sullasfalto aprendo la portiera (dettaglio chiamatoLogo projection, peraltro personalizzabile). O dal badge apposto sulle frecce laterali (anche questi personalizzabili; col tuo nome, logo o ciò che vuoi). Ancora: con i battitacco sui quali fare incidere ciò che ti pare, per avere il benvenuto che più ti sta a cuore ogni volta che monti sulla tua. Sì, tua, perché solo personalizzando questi dettagli è chiaro che non potrebbe essere daltri. Perché la, in questultimo aggiornamento che la traghetterà verso i suoi primi 60 anni, che cadranno col 2019, è più unica che mai. Ci sono interni per rendere definitivamente lussuosa questa stracittadina per pochi (con il programmaYours Customised), nuove finiture ...