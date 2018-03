Milano | tentò di rapire una neonata | condannata a tre anni

Milano - tentò di rapire una neonata in clinica : condannata a tre anni : La 33enne ecuadoriana imputata per aver tentato, nel luglio scorso, di rapire una neonata alla clinica Mangiagalli di Milano è stata condannata a 3 anni di carcere. Lo ha deciso la quinta sezione ...

Tentò di rapire una neonata a Milano - donna condannata a 3 anni : Tentò di rapire una neonata a Milano, donna condannata a 3 anni Per la 33enne originaria dell’Ecuador il pm aveva chiesto 4 anni e 6 mesi. Lo scorso luglio si era introdotta nella clinica Mangiagalli e aveva sottratto una bimba appena nata , prima di essere bloccata. La ragazza aveva abortito e non sapeva come dirlo al ...