Milano | in servizio sulla linea 84 primo di 25 bus elettrici

Milano : in servizio il primo bus elettrico - saranno 1.200 entro il 2030 : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – La conversione all’elettrico della flotta di bus Atm a Milano è cominciata. E’ entrato in servizio il primo bus elettrico dei 25 ordinati per questo’anno, per un investimento di 14 milioni di euro. I prossimi dieci saranno consegnati a metà aprile ed entreranno tutti in servizio sulla linea 84 che percorre la tratta San Donato M3 – Largo Augusto. L’obiettivo più a breve termine è ...

Milano : furti in stazioni di servizio - sette fermi (2) : (AdnKronos) - Gli approfondimenti investigativi, iniziati lo scorso gennaio, hanno consentito di documentare l’esistenza della banda, con base in provincia di Milano e attiva anche nelle province di Monza, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese, che operava muovendosi in gruppi di 3 o 4 persone a bordo di

Milano - sgominata la banda delle colonnine di servizio - LaPresse - : Una trentina di furti , la metà a colonnine di stazioni di servizio, e 2 rapine in abitazione in poco più di un mese nelle province di Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese. I carabinieri ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Milano e Bergamo : presa banda di furti in casa e aree servizio (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: presa banda di giovani albanesi in Lombardia, furti in casa e rapine alle aree di servizio tra Milano, Bergamo e Monza (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Milano : furti in stazioni di servizio - sette fermi : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - I carabinieri di Cassano d’Adda, comune in provincia di Milano, hanno fermato sette persone, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I sette, tutti citt

Milano - agente libero dal servizio salva un 17enne in metropolitana : Un agente dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, libero dal servizio, ha contribuito sabato pomeriggio a salvare uno studente diciassettenne dello Sri Lanka che probabilmente ...

Maltempo : Atm - a Milano servizio trasporti regolare : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Il servizio dei trasporti pubblici a Milano prosegue regolare, nonostante la neve che sta cadendo dalle prime ore della mattina. Atm, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha attivato il piano neve, con il servizio che "prosegue regolarmente su tutta la rete di supe

STRISCIA LA NOTIZIA - OGGI SERVIZIO DI BRUMOTTI/ Ghione e le ladre a Milano - Stoppa si occupa di ENPA : Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA: video anticipazioni del SERVIZIO di Vittorio BRUMOTTI dove lui e la troupe vengono aggrediti a Palermo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 21:03:00 GMT)

Car Sharing a Milano : chi offre il servizio e come funziona : Il centro città di una metropoli come Milano non è il luogo adatto per guidare un’auto di proprietà, per via …

Ancora furti dentro auto con disturbatore frequenze Milano - agivano in aree servizio autostradali : Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano hanno individuato due uomini albanesi di 46 e 49 anni ritenuti responsabili, rispettivamente, di furto a ...

Milano - autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno : autista Atm denunciato per lesioni e sospeso. Il battibecco è nato sul mezzo quando un gruppo di giovani è salito a bordo e ha urtato l'uomo

Milano - autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno : Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno autista Atm denunciato per lesioni e sospeso. Il battibecco è nato sul mezzo quando un gruppo di giovani è salito a bordo e ha urtato l’uomo Continua a leggere L'articolo Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno : Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno autista Atm denunciato per lesioni e sospeso. Il battibecco è nato sul mezzo quando un gruppo di giovani è salito a bordo e ha spintonato l’uomo Continua a leggere L'articolo Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno : Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno Continua a leggere L'articolo Milano, autista di bus fuori servizio litiga con adolescenti e ne accoltella uno sembra essere il primo su NewsGo.