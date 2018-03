Milan | Yonghong Li trova i 10 milioni | nuovi prestiti da Hong Kong

Milan - indagato Yonghong Li per riciclaggio : La seconda tranche , altri 100 milioni, dicembre 2016, fa il giro del mondo: passa dalle Isole Vergini Britanniche per arrivare a Hong Kong e da qui a Milano. Un modo per rendere complicata qualunque ...

Cessione Milan - novità clamorose : Yonghong Li verso il crack - ecco cosa può succedere : Cessione Milan – Il Milan è concentrato sul campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro del club, situazione sempre più incerta e nelle ultime ore importanti novità. Il recente fallimento della “Jie Ande”, società di proprietà di Li e vera e propria cassaforte personale, rappresenta un enorme macigno sul club rossonero, il futuro a questo punto difficilmente sarà targato Li. Nelle scorse settimane si è parlato ...

Il Milan scrive a Yonghong Li e chiede 10 milioni di aumento : Fassone a Londra incontra gli investitori per il rifinanziamento, ma il club è sempre più sotto la tutela del fondo Elliott

Milan - ora è ufficiale : la Procura indaga sulla vendita a Yonghong Li. E spuntano i nomi di possibili nuovi acquirenti : La Procura di Milano indaga sulla vendita del Milan. Il dipartimento guidato dal Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha aperto un fascicolo ‘modello 45‘, dove ha raccolto il rapporto della Guardia di Finanza che contiene tre ‘sos’. Al momento, secondo quanto risulta all’Ansa, non sarebbero state effettuate rogatorie o altre attività d’indagine. Le ‘sos’ sono segnalazioni che banche, intermediari ...

Fallisce un'azienda di Yonghong Li - il Milan finisce in guai seri : Elliott prova a lanciare l'ultimo salvagente : Il tribunale popolare di Shenzhen ha dichiarato fallita un'azienda di Yonghong Li, una situazione che potrebbe condizionare negativamente gli affari del Milan LaPresse/Reuters I guai di Yonghong Li ...

Clamoroso Milan - fallisce la società di Yonghong Li : le possibili conseguenze per il club rossonero : Situazione sempre più incerta per quanto riguarda il futuro del Milan, aumentano sempre più i dubbi sulla proprietà rossonera. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ il tribunale del popolo di Shenzhen ha ufficialmente dichiarato fallita la “Jie Ande”, la cassaforte di Yonghong Li, presidente del club rossonero. La novità non porterà effetti diretti al Milan ma il problema è rappresentato dai dubbi sulla solidità ...

Nuova tegola sul presidente del Milan Yonghong Li : fallisce la sua società Jie Ande : Un fallimento cinese che, però, potrebbe avere un'eco anche in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un articolo firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini, la società Jie Ande dell'imprenditore cinese e presidente del Milan Yonghong Li è stata dichiarata fallita dal tribunale del popolo di Shenzhen.Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande sulla quale ...

Milan - addio ai cinesi e a Yonghong Li? La cordata araba che vuole comprare il club rossonero : Yonghong Li , presidente del Milan, sarebbe pronto a lasciare la guida del club e sarebbe in cerca di qualcuno che possa non solo comprare il pacchetto di azioni maggioritario, ma anche farsi carico ...

Milan - le scadenze Yonghong Li e l’offerta di Saeed Al-Falasi : Il Milan si prepara per la gara di Europa League con l’intenzione di ribaltare il risultato dell’andata, per i rossoneri momento importante in campionato e rimonta clamorosa ma a tenere banco è anche il futuro, novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Yonghong Li deve affrontare a breve tre situazioni: le iniezioni di capitale da assicurare per portare a termine la stagione, il ...

Milan - Yonghong Li cerca un socio di minoranza in Rossoneri Sport : L'opzione sul tavolo sarebbe quella di cedere il 25% della holding attraverso un aumento di capitale e raccogliere le risorse per rimborsare Elliott. L'articolo Milan, Yonghong Li cerca un socio di minoranza in Rossoneri Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Li Yonghong per il derby : “Forza Milan” : Li Yonghong per il derby: “Forza Milan” L’ultima volta a San Siro risale al derby di Coppa Italia della scorso 27 dicembre. Continua a leggere

Milan - Li Yonghong sbarca a Malpensa : "Contento di essere qui" : Come annunciato ci sarà anche Li Yonghong a Milan-Inter, l'attessissimo derby di Milano in programma domenica alle 20.45. Il presidente rossonero è sbarcato questa mattina a Malpensa: vivrà la vigilia ...

Milan-Inter - cresce l’attesa : l’arrivo di Yonghong Li a Milano [VIDEO] : Si avvicina sempre di più la 27^ giornata del campionato di Serie A, un turno che regala scontri clamorosi per lo scudetto e per la Champions League. Una partita che non ha bisogno di presentazioni è quella tra Milan ed Inter, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento entusiasmante ed è in grande rimonta, discorso opposto per l’Inter che dopo un inizio veramente importante ha dovuto fare i conti con un calo davvero ...

