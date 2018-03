Milan | un magnate vuole la società | ecco chi è | intanto tegola per Gattuso

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) Unin difficoltà societarie fa sempre notizia. La realtà dei fatti è che però, al netto dei problemi di Li, difficilmente si avrà a che fare con unarossonera destinata al fallimento. Si moltiplicano le voci relative al monte debitorio, ma comunque vada per la proprietà cinese il futuro del club rossonero non è in discussione. Nella peggiore delle ipotesi non accadrà nulla che possa minare al futuro sportivo del club. Ammesso che il Fondo Elliot diventi proprietario per l'impossibilità dell'attuale sodalizio di estinguere o rifinanziare il debito, successivamente si potrebbe scatenare una vera e propria asta per mettere mani ad un brand che continua ad essere quello che ha vinto sette Champions League e resta uno dei marchi italiani più noti al mondo....