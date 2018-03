MILAN | LO COMPRA STEPHEN ROSS? Il patron dei Miami Dolphins che vuole far amare il

MILANo - i barconi dei Navigli all'asta : la corsa dei 7 possibili compratori : Chi se li prende? Era questo il dubbio amletico che serpeggiava in Comune dopo che Palazzo Marino aveva messo all'asta i quattro barconi-ristoranti sequestrati sui Navigli , più un quinto che sarà ...

MILAN - il re del gas russo Alisher Usmanov vuoler comprare la squadra : Agosto del 2012. Siamo in Sardegna, in Costa Smeralda. La cronaca rosa riferisce di una grande festa con più di 200 invitati nella lussuosissima Villa Violina. Canta Sting, rigorosamente live, e tra i personaggi di spicco, brillano Vladimir Putin e Silvio ...

Chi è Alisher Usmanov - l'amico di Putin - ed Elliot - che può comprare il MILAN : Chi è Alisher Usmanov, uno degli uomini più di ricchi di Russia , e del mondo, , proprietario di Gazprom ed azionista dell'Arsenal. Così il magnate amico di Putin e di Elliot può mettere le mani sul Milan.

MILAN - addio ai cinesi e a Yonghong Li? La cordata araba che vuole comprare il club rossonero : Yonghong Li , presidente del Milan, sarebbe pronto a lasciare la guida del club e sarebbe in cerca di qualcuno che possa non solo comprare il pacchetto di azioni maggioritario, ma anche farsi carico ...

MILAN - nuove ombre su Yonghong Li : “Nei guai con le banche prima di comprare il club”. Ma per advisor e Lega era tutto ok : In Italia stava trattando l’acquisizione del Milan, in Cina era nei guai perché non aveva rimborsato un prestito ricevuto dalla Banca Jiangsu. Una questione da 60 milioni di euro: pochi spiccioli se confrontati con l’investimento da 740 milioni che Yonghong Li si era sobbarcato ad agosto 2016 per diventare il proprietario del club rossonero. La chiacchierata solidità finanziaria di Li oggi è finita al centro di una nuova inchiesta ...

Il Corsera rivela : Mr Li insolvente in Cina già prima di comprare il MILAN : Secondo il quotidiano la cassaforte del finanziere quando comprò il club era già vuota: «Patrimonio all’asta per ripagare le banche». L'articolo Il Corsera rivela: Mr Li insolvente in Cina già prima di comprare il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Incredibile retroscena MILAN : prima di comprare il Psg - l’emiro Al Thani fece un’offerta shock a Berlusconi che rifiutò! : I tifosi del Milan si mangeranno forse le mani dopo la notizia del giorno che è trapelata attraverso le rivelazioni di Repubblica. Ebbene, l’emiro Al Thani, attuale proprietario del Psg, prima di acquistare il club francese fece un’offerta shock a Berlusconi per acquisire il Milan. Si parla di una proposta da un miliardo di euro fatta nel 2007, declinata da Berlusconi. Pensando a tutti gli investimenti di Al Thani fatti al Psg e ...

Compravendita MILAN - Li attacca : “Siamo parte lesa - valuteremo azioni legali” : Compravendita Milan, Li attacca: “Siamo parte lesa, valuteremo azioni legali” La Compravendita del Milan continua a far discutere e le smentite relative a una presunta indagine per riciclaggio a carico del gruppo Fininvest continuano ad arrivare. Dopo quella della Procura della Repubblica e di Fininvest, è il turno del presidente del Milan Li Yonghong che […] L'articolo Compravendita Milan, Li attacca: “Siamo parte lesa, ...

La fake news dell'inchiesta di riciclaggio nella compravendita del MILAN : Nessuna inchiesta su un presunto riciclaggio legato alla compravendita del Milan , inchiesta che l'11 dicembre è stata messa nero su bianco su La Stampa e sul Secolo XIX che hanno parlato di "nuova ...

Vendita MILAN - il procuratore Greco : "Nessun procedimento penale sulla compravendita del club" : Secca smentita della procura di Milano sulle indiscrezioni uscite oggi su alcuni quotidiani a proposito di un'indagine sulla cessione della società a un prezzo...

