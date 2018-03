Milan | distorsione al ginocchio per Conti | esclusa rottura dei legamenti | ma…

serieanews

: ???? Milan, solo una forte distorsione al ginocchio per Conti. - MarioGiunta : ???? Milan, solo una forte distorsione al ginocchio per Conti. - TeofiloSteven : RT @PBPcalcio: #MILAN E' stato un forte spavento, arrivato alla clinica per #Conti si temeva fosse legamento. Il ragazzo era molto giu' di… - CorkScrew12 : RT @PBPcalcio: #MILAN E' stato un forte spavento, arrivato alla clinica per #Conti si temeva fosse legamento. Il ragazzo era molto giu' di… -

(Di martedì 27 marzo 2018)ALPER- Non c’è pace per Andrea. Il terzino rossonero, fermo ai box da inizio stagione dopo ladel legamento crociato del, ha riportato una nuovain allenamento. Nuovaallo stessooperato negli scorsi mesi, ma nessundei. Allarme fortunatamente rientrato. Le condizioni … L'articoloalperdei, ma… proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....