Milan | Andrea Conti si ferma | infortunio al ginocchio già operato

Milan - distorsione al ginocchio per Andrea Conti : rischio stagione finita : Nessuna nuova lesione, ma rischia di essere finita la stagione di Andrea Conti, che oggi ha rimediato un'importante distorsione al ginocchio sinistro, lo stesso operato lo scorso 16 settembre, come ...

Gallarate - sindaco spedisce i migranti a Milano/ Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via : Gallarate, sindaco spedisce i migranti a Milano: Andrea Cassani pagava i biglietti del treno per mandarli via. La strana vicenda avvenuta in questi giorni nel varesotto(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:40:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La coppia insieme agli eventi della Milano Fashion Week - poi si riparte? : ANDREA IANNONE e BELEN RODRIGUEZ sono stati visti felici e innamorati durante la Fashion Week di Milano. La coppia si prepara ora ad una nuova separazione?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 04:47:00 GMT)

Milano - carabiniere morto in caserma/ Ucciso Andrea Vizzi in esercitazione : un indagato per omicidio colposo : Milano, carabiniere Ucciso durante esercitazione in caserma Montebello di via Vincenzo Monti: Andrea Vizzi morto "per errore". Il collega militare indagato per omicidio colposo(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:40:00 GMT)

ANDREA MELCHIORE E MARTINA LUCHENA/ È amore? La coppia avvistata insieme a Sanremo e a Milano (Uomini e donne) : ANDREA Melchiorre e MARTINA LUCHENA sono stati avvistati insieme sia ad un evento a Sanremo che in un famoso locale di Milano. Tra loro è nato l'amore?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:19:00 GMT)

Uomini e Donne : Martina Luchena e Andrea Melchiorre avvistati insieme a Milano : Uomini e Donne, Martina Luchena e Andrea Melchiorre avvistati insieme a Milano: è nata una nuova coppia? Due volti noti di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme in un noto locale di Milano ieri sera. Si tratta di Andrea Melchiorre e Martina Luchena, due ex corteggiatori ancora seguitissimi sui social dopo la loro esperienza […] L'articolo Uomini e Donne: Martina Luchena e Andrea Melchiorre avvistati insieme a Milano proviene da ...

