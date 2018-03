Migranti | resta sotto sequestro la Open Arms ma no al reato di associazione a delinquere

Migranti : resta sequestrata Open Arms : ANSA, - CATANIA, 27 MAR - resta sequestrata la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 Migranti. Lo ha deciso il gip ...

Migranti - giudice : “Nave Open Arms resta sequestrata ma non sussiste associazione a delinquere” : Il reato ipotizzato per la ong ProActiva Open Arms era quello di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Perché secondo l’accusa c’era la volontà di portare via mare i Migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali. Ma il gip di Catania Nunzio Sarpietro ha accolto la richiesta della procura distrettuale etnea: ha confermato il sequestro della nave della ong spagnola, che era arrivata a ...

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» Arrestato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

Migranti - tratta di essere umani : arrestato il "re" nigeriano : La polizia di Trento ha fermato una coppia di nigeriani accusati di aver comprato e fatto prostituire alcune connazionali. Lui in un video si veste da re e getta dollari in aria.

Migranti - tratta di essere umani : arrestati la 'maman' e il suo compagno : La donna e il convivente, per la Procura di Catania, sarebbero il 'terminale' a Trento di "un gruppo di trafficanti legati da rapporti di parentela, dislocati tra la Nigeria e l'Italia, dedito al ...

Barca a vela con 48 Migranti intercettata al largo : arrestati tre scafisti : Una Barca a vela battiente bandiera tedesca, con 48 migranti curdi e kosovari a bordo, è stata intercettata al largo delle coste brindisine nella tarda serata di martedì e condotta in porto nella nottata di ieri...

'Quel che resta di noi' : i Migranti sbarcano al MANN : E Gennaro Carillo con Fuoriclassico chiude il cerchio di questa nostra 'apertura' al mondo'. '' Il tema 'Quel che resta di noi' è attinto alla tragedia classica: l'atto culturale della sepoltura, la ...

Migranti : arrestati due tunisini ospiti Hotspot Lampedusa : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – Due tunisini ospiti dell’Hotspot di Lampedusa sono stati arrestati dai Carabinieri Agrigento nel corso di alcuni controlli. Il primo è finito in manette con l’accusa di furto. Il giovane era penetrato nell’abitazione di una villetta dell’isola e dopo aver forzato una finestra, approfittando dell’assenza della proprietaria, rovistando e mettendo a soqquadro tutta le stanze, ha ...

Berlusconi : "Ci sono 600mila Migranti che non hanno diritto di restare - è una bomba sociale pronta ad esplodere" : Per il leader di Forza Italia l'immigrazione "è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 650mila migranti di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta a esplodere, vivono di espedienti e di reati"