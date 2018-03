Migranti | parla la guida che ha soccorso la donna incinta | “Non aiutarla? Oggi non potrei

Elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di Migranti : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità internazionale va affrontato con serietà". Lo ha detto il sindaco di Palermo, intervenendo a Omnibus La7, in r

Elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di Migranti : Palermo, 17 mar. , AdnKronos, 'Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità ...

Elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di Migranti : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – “Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità internazionale va affrontato con serietà”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, intervenendo a Omnibus La7, in replica a uno spettatore che lo ha criticato perché accoglie i migranti al porto. “Credo che un tema come la mobilità ...

Migranti - sopravvissuti parlano di un naufragio al largo della Libia : Settantadue persone salite a bordo della nave Aquarius hanno raccontato di aver perso familiari e amici. Imprecisato il numero dei dispersi

Fabio Troiano ospite a Leggo per parlare del nuovo spettacolo - Lampedusa - un dramma grottesco dedicato agli italiani e ai Migranti : La questione dei migranti, ne sono convinto, viene ipertrofizzata dalla campagna politica che si fa sulle spalle delle vere vittime: chi affronta i viaggi della speranza e chi deve gestirli nell'...

Boldrini : Salvini parla solo di Migranti. Ma si occupasse degli italiani : "Mi ha fatto molto piacere ricevere l'invito di tante persone di Busto Arsizio che vogliono farmi conoscere la realtà della loro cittadina. Persone che si sono sentite a disagio per quello che è accaduto due giorni fa in piazza San Giovanni, dove i "giovani padani" insieme al sindaco hanno dato alle fiamme il mio fantoccio. Oggi ci sarò, proprio a piazza San Giovanni, perché al clima di odio si risponde col ...

«LeU non è una caserma Salvini? Parla solo di Migranti - pensi agli italiani» Video : Intervista alla presidente della Camera candidata a Milano. «Grasso? A lui spetta la sintesi». L’affondo sul leader della Lega _

Un seggio in Parlamento assicurato con i 5 stelle per l'albergatore dei Migranti Video : L'emergenza #migranti nel nostro Paese è da sempre stata un grosso problema, specialmente per quanto riguarda l'accoglienza. Molti albergatori sono stati presi di mira perché hanno messo a disposizione i loro alberghi solo per ospitare i profughi e non più i turisti. Si è parlato dunque del business dell'accoglienza e molti politici si sono interessati al fenomeno, a cominciare da Matteo Salvini. Gedorem Andreatta in lista con il M5S Nel ...

Migranti - la linea dura vale il 30 % Fontana insiste : 'Si parla di razze anche nella Costituzione' /Video : Il martellamento sul tema dell'immigrazione dei leader del centro-destra, le dichiarazioni del capo dei 5Stelle, Luigi Di Maio, e le sortite elettorali programmate dal ministro...