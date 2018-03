Migranti | Malan | rischio nuova Ventimiglia in Valsusa

meteoweb.eu

: RT @LucioMalan: SULLE ALPI PERICOLO DI UNA NUOVA VENTIMIGLIA o della 'giungla' di Calais - UUneksija : RT @LucioMalan: SULLE ALPI PERICOLO DI UNA NUOVA VENTIMIGLIA o della 'giungla' di Calais - Fi_Pdl_Senato : RT @LucioMalan: SULLE ALPI PERICOLO DI UNA NUOVA VENTIMIGLIA o della 'giungla' di Calais - BauleMargherite : RT @LucioMalan: SULLE ALPI PERICOLO DI UNA NUOVA VENTIMIGLIA o della 'giungla' di Calais -

(Di martedì 27 marzo 2018) Roma, 27 mar. (AdnKronos) – ‘L’occupazione del salone parrocchiale di Claviere da parte di un gruppo di, spalleggiati dal solito gruppo immigrazionista, è solo una parte della pericolosa situazione che si sta creando nell’alta. Il flusso di coloro che vorrebbero passare in Francia è intenso e coloro che vengono trovati dalle autorità transalpine vengono riportati al confine del Monginevro anche se giunti a Briançon o altrove. è grosso ilche, con la bella stagione, ine su tutto il confine alpino si crei una situazione come quella dio come la ‘giungla’ di Calais”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Lucio.“Sarebbe il disastro per il turismo -aggiunge- e un pericolo per la popolazione. Le autorità italiane devono intervenire subito, non aspettare che il caos dilaghi. è ovvio che la ...