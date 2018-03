Migranti | la nave di Proactiva Open Arms resta sequestrata

Migranti - resta sequestro della nave Proactiva - ma giudice dà torto a pm Zuccaro : Il gip Nunzio Sarpietro ha confermato il sequestro della nave dell'ong, ormeggiata dal 18 marzo a Pozzallo. Ma cade l'ipotesi di reato dell'associazione a delinquere: la competenza non è più della procura di Catania, ma passa a Ragusa.Continua a leggere

Migranti - resta sequestrata a Pozzallo la nave della Ong spagnola Proactiva : resta sequestrata la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 Migranti. Lo ha deciso il gip di Catania Nunzio ...

Migranti - giudice : “Nave Open Arms resta sequestrata ma non sussiste associazione a delinquere” : Il reato ipotizzato per la ong ProActiva Open Arms era quello di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Perché secondo l’accusa c’era la volontà di portare via mare i Migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali. Ma il gip di Catania Nunzio Sarpietro ha accolto la richiesta della procura distrettuale etnea: ha confermato il sequestro della nave della ong spagnola, che era arrivata a ...

Migranti - MSF : “Ue ostacola le Ong. Nostra nave Aquarius è l’ultima rimasta nel Mediterraneo” : Dopo il caso della nave Proactiva Open Arms parte la denuncia di Medici Senza Frontiere: "Per nessun motivo rifugiati e Migranti dovrebbero essere rimandati o intrappolati in Libia. È chiaro che i governi europei non stanno dando la giusta priorità alla sicurezza di queste persone".Continua a leggere

Catania - la guardia costiera libica alla nave dell’ong (poi sequestrata dai pm) : “Dateci i Migranti o vi uccidiamo” : “Dateci i migranti o vi uccidiamo“. È il 15 marzo scorso e la nave dell’ong spagnola ProActiva Open Arms si imbatte nelle motovedette della guardia costiera libica, che all’equipaggio di consegnare le persone salvate, minacciandolo anche con le armi. A documentarlo sono le immagini girate da Xavier Bertral e dalla giornalista Cristina Mas del quotidiano catalano Ara.cat che ha realizzato un diario di bordo per Open arms. “Dopo ...

Migranti : sequestro nave Ong - sindaco Pozzallo ‘magistratura faccia presto’ : Palermo, 20 (AdnKronos) – Un “invito a fare presto” per “ristabilire la verità” e per evitare che la permanenza della nave dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms possa “intralciare il normale traffico commerciale del porto”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua “preoccupazione” davanti al sequestro dell’imbarcazione da domenica scorsa ormeggiata in porto. ...

Migranti - il sequestro della Open Arms : ong già pronta con un'altra nave : Domani la decisione del gip sull'imbarcazione ferma a Pozzallo su ordine della procura di Catania. I capi della Proactiva hanno fatto sapere che in caso di...

Migranti - sequestrata nave ProActiva Open Arms : l'accusa è di associazione a delinquere : Il loro obiettivo primario è salvare Migranti e portarli in Italia, senza rispettare le norme, anzi violandole scientemente. E' quanto ipotizza la Procura di Catania nei confronti dell'Ong spagnola ...

Rassegna 19.3. Traffico di Migranti - la Procura di Catania sequestra la nave della Ong ProActiva : Nulla è impossibile" La Repubblica Economia. L'Onu taglia i ponti con i produttori del tabacco: stop ai finanziamenti

Migranti : sequestro nave Ong - interrogati i membri dell’equipaggio : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Sono stati interrogati a lungo i componenti dell’equipaggio della nave ‘Proactiva Openarms’ dell’Ong spagnola, sequestrata ieri dal porto di Pozzallo (Siracusa) dopo avere fatto sbarcare oltre duecento Migranti soccorsi in acque internazionali. La Procura d Catania, che ha chiesto e ottenuto il sequestro della nave, ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di ...

Migranti - sequestrata la nave dell'Ong spagnola : "Associazione a delinquere" : La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della ong spagnola ProActiva Open Arms, che da ieri è ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa) dopo lo sbarco di 218 Migranti. Scoppiano le polemiche. "...