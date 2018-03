Migranti | Frontex | resta alta minaccia terrorismo

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» Arrestato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

Migranti - Frontex : è minaccia terrorismo : 12.12 Flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia che "destano preoccupazione di sicurezza",così il direttore di Frontex Fabrice Leggeri al Parlamento europeo. "La minaccia terroristica non è diminuita e dobbiamo essere certi che non vi siano attaversamenti delle frontiere della Ue non intercettati,perché questo va a scapito della sicurezza europea", sottolinea Leggeri.

Frontex : da Migranti minaccia terrorismo : 12.12 Flussi di migranti non intercettati da Algeria e Tunisia che "destano preoccupazione di sicurezza",così il direttore di Frontex Fabrice Leggeri al Parlamento europeo. "La minaccia terroristica non è diminuita e dobbiamo essere certi che non vi siano attaversamenti delle frontiere della Ue non intercettati,perché questo va a scapito della sicurezza europea", sottolinea Leggeri.

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

Frontex : a gennaio tornano a salire gli sbarchi di Migranti in Italia : Frontex: a gennaio tornano a salire gli sbarchi di migranti in Italia Nuova tragedia tra Turchia e Grecia: 9 dispersi, muore un bimbo Continua a leggere L'articolo Frontex: a gennaio tornano a salire gli sbarchi di migranti in Italia sembra essere il primo su NewsGo.

Migranti - Frontex conferma calo arrivi : 19.32 Non cambia "la generale tendenza in calo" degli arrivi di Migranti in Italia, "iniziata nell'estate 2017", spiega l' Agenzia europea Frontex. Il numero dei "Migranti irregolari arrivati in Italia a dicembre 2017 era stato il più basso in tre anni", afferma Frontex. "I numeri sono lievemente risaliti a gennaio 2018, restando però in linea con i dati di gennaio 2017". "Dopo il lieve rialzo di gennaio, il numero è sprofondato a 249 nei ...

Frontex : gli arrivi in Italia di Migranti a gennaio tornano a salire ma il trend generale è in calo : "Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti ...

Migranti : Donazzan - con numeri Frontex governo vittima delle proprie bugie : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) – ‘Oggi governo e Partito Democratico rimangono vittime delle proprie bugie, smontate dai numeri di Frontex. La sinistra in campagna elettorale afferma di aver contribuito a diminuire l’arrivo di Migranti sulle coste italiane, peccato che l’agenzia europea sostenga, invece, che il numero degli sbarchi in Italia a gennaio ha superato la soglia dei 4.800, doppiando quella del mese precedente. Ma ...

Frontex : gli arrivi in Italia di Migranti a gennaio tornano a salire : "Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti ...

Migranti : Donazzan - con numeri Frontex governo vittima delle proprie bugie : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Oggi governo e Partito Democratico rimangono vittime delle proprie bugie, smontate dai numeri di Frontex. La sinistra in campagna elettorale afferma di aver contribuito a diminuire l’arrivo di Migranti sulle coste italiane, peccato che l’agenzia europea sostenga, inve

Frontex : gli arrivi in Italia di Migranti a gennaio tornano a salire : Frontex: gli arrivi in Italia di migranti a gennaio tornano a salire Nuova tragedia tra Turchia e Grecia: 9 dispersi, muore un bimbo Continua a leggere L'articolo Frontex: gli arrivi in Italia di migranti a gennaio tornano a salire sembra essere il primo su NewsGo.

Frontex e i Migranti : il numero di arrivi torna a crescere. Il Viminale smentisce : L’agenzia europea: i migranti arrivati in Italia a gennaio attraverso la rotta del Mediterraneo centrale sono 4800, il doppio rispetto a dicembre. Il ministero dell’Interno: 4.731 i migranti sbarcati in Italia nel 2018, il 50% in meno dello stesso periodo dello scorso anno

Migranti - Frontex : in Italia gli arrivi tornano a salire : "Il numero di Migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti ...

Migranti - Frontex : in Italia torna a salire il numero di arrivi - : Secondo l'Agenzia nel primo mese dell'anno sono 4.800 coloro che sono sbarcati nel nostro Paese dalla rotta del Mediterraneo centrale, il doppio rispetto a dicembre