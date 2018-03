ilfattoquotidiano

: Migranti, l’Ong ha rifiutato più volte lo sbarco a Malta - Corriere : Migranti, l’Ong ha rifiutato più volte lo sbarco a Malta - Cascavel47 : Migranti, a volte infrangere una legge è l’unica cosa giusta da fare - mylae_67 : #Zuccaro ha fatto un po'di confusione fra migranti ricchi, finanziati per vari scopi, anche terroristici,e gente ch… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Siamo nel 1943, uno degli anni più terribili del conflitto mondiale. Alla tragedia della guerra se ne aggiunge un’altra: la persecuzione degli ebrei in seguito alle leggi razziali emanate cinque anni prima dal regime fascista. Gino Bartali continua ad allenarsi sulla sua Legnano. Poco meno di 200 km separano Assisi da Firenze e quelle colline Gino le conosce bene, le ha percorse molte. Gli capita persino di imbattersi nei posti di blocco della polizia fascista, ma chi osa fermarlo? Anzi aquei ragazzi applaudono pure il vincitore di due Giri d’Italia e di un Tour de France. Qualcuno forse non gli perdona di non avere fatto il saluto romano sul podio di Parigi, ma è pur sempre un eroe italiano. Una volta però lo spietato comandante della polizia fiorentina Mario Carità lo arresta, lo interroga, lo perquisisce. Niente. Gino è pulito. Lo è davvero. Nel tubo del telaio ci sono ...