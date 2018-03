Microsoft Surface | l’adattatore USB Type-C previsto entro la fine del 2018

Microsoft Store : aggiunta la tab dedicata all’hardware con Xbox e Surface : Dopo l’introduzione della tab relativa alle estensioni di Edge, l’app del Microsoft Store ne ottiene una nuova dedicata all’hardware prodotto a Redmond. Andando nella parte superiore oppure nel menu hamburger dell’applicazione di sistema si può notare adesso che vicino a Home, Giochi, App e Film e TV appare anche “Dispositivi“. All’interno di questa sezione, come suggerisce lo stesso nome, è possibile ...

Surface Book 2 di Microsoft : tablet e portatile ad un tempo solo. E con una vera scheda grafica : Abbiamo provato il nuovo laptop ibrido della multinazionale si Seattle che con display tattile e scheda Nvidia Gtx 1050. Prestazioni molto alte, ben superiori...

MediaWorld : fino al 20% di sconto su tutti i prodotti Microsoft - da Surface a Xbox : MediaWorld, la nota catena di negozi di elettronica, ha annunciato per il proprio sito web delle nuove promozioni applicabili a tutti i prodotti di casa Microsoft. Accedendo a MediaWorld.it, qualsiasi hardware targato Redmond si acquisterà (ovvero tutta la gamma Surface e Xbox One), si otterrà istantaneamente uno sconto pari al 10% del prezzo di listino. Non solo, se l’utente decide di pagare con PayPal lo sconto si raddoppia arrivando al ...

Il Microsoft Surface Band con Continuum e Windows Core OS si mostra in un concept : L’ultimo smartwatch di casa Microsoft è stato il Band 2 che, tra l’altro, non è mai stato commercializzato in Italia. Da allora sembra che il big di Redmond abbia definitivamente mollato questo settore. In molti pensano che tale abBandono sia stata una conseguenza delle scarse vendite del Microsoft Band 2, in realtà non è proprio così poichè la decisione è stata intrapresa anche e soprattutto a causa dell’incompatiblità ...

Come funziona il Microsoft Surface Book 2 - in arrivo in Italia : La risposta di Microsoft al MacBook Pro di Apple sta per uscire in Italia. Il Surface Book 2, uscito in sordina qualche mese fa, va a completare l’offerta hardware dell’azienda di Redmond nel nostro paese dopo i buoni risultati ottenuti col Surface Laptop e il Surface Pro. Il Book 2 si inserisce idealmente a metà strada, essendo un ibrido tra noteBook e tablet, cercando di coniugarne le due funzionalità principali: portabilità e ...

Microsoft Surface Book 2 - le prime impressioni : Disponibile da un paio di settimane in preordine online, il Surface Book 2 di Microsoft sta finalmente per arrivare anche sugli scaffali italiani. Tra le linee di pc Laptop, Pro e Book lanciate dalla casa di Redmond nel corso degli anni, quest’ultima è quella pensata per chi dal proprio dispositivo vuole il massimo: il design aggressivo è chiaramente ispirato a quello della prima generazione di Surface Book, ma all’interno si trovano ...

Microsoft cerca nuovi designer per Surface - Xbox e HoloLens : Nonostante i guadagni di Microsoft derivino per la maggior parte dal software e dai servizi, anche l’hardware rappresenta un settore importantissimo. Negli ultimi anni si può facilmente constatare come il design dell’hardware prodotto da Microsoft sia migliorato tantissimo raggiungendo o addirittura superando i vari competitor e vincendo numerosi premi. Tra i prodotti più curati esteticamente troviamo indubbiamente il Surface Laptop, ...

Microsoft - un nuovo brevetto tattile per la Surface Pen : Pubblicato lo scorso 15 Febbraio e depositato da Microsoft nel mese di Agosto dello scorso anno, un nuovo brevetto targato Redmond è apparso in rete in queste ore e vede protagonista una possibile evoluzione della Surface Pen che da tempo accompagna i dispositivi Surface. Nel dettaglio il brevetto si incentra sulla possibilità di integrare all’interno della penna un sistema di “force feedback” basato su un elettromagnete posizionato sulla punta ...

Microsoft Italia - arrivano i nuovi Surface Precision Mouse e Arc Mouse Nero : Per l’Italia sono in arrivo non solo Surface Book 2, protagonista di un’esclusiva intervista rilasciata a Surface Phone Italia da Lorenza Poletto Category Manager Surface Microsoft Italia, ma anche il nuovo Surface Precision Mouse e l’Arc Mouse nell’elegante colorazione nera. Surface Precision Mouse Disponibile in preordine sul Microsoft Store Italiano, il Surface Precision Mouse al momento del lancio lo scorso anno si è subito ...

Surface Book 2 arriva in Italia - ecco il super 2 in 1 di Microsoft : (Foto: Microsoft) Surface Book 2, il portatile più potente attualmente prodotto direttamente da Microsoft, è finalmente disponibile anche in Italia. Il gadget raccoglie l’eredità dell’interessante ma ormai sorpassato Surface Book del 2015 e vanta un design migliorato e specifiche tecniche aggiornate ai processori Intel di ultima e penultima generazione. Le spedizioni in realtà avranno inizio il 15 marzo, ma i preordini sono aperti ...

Microsoft distribuisce nuovi firmware per il Surface Book e il Surface Pro 2017 : Breve comunicato per informarvi che da ieri sono in roll-out i nuovi aggiornamenti firmware per il nuovo Surface Pro 2017, Surface Pro con connessione LTE e il primo Surface Book con Windows 10 Creators Update o superiore. Questi update migliorano, a detta di Microsoft, la stabilità generale del software e, sul Surface Book, offrono una maggiore affidabilità della batteria. Ecco il rapporto ufficiale di Microsoft con i relativi ...

Surface Pen - nuovo brevetto Microsoft per una penna a Clip : Dopo le indiscrezioni e i brevetti che si sono susseguiti in questi mesi e che hanno visto protagonista Project Andromeda – Surface Phone, in questa occasione oggetto della news è un nuovo brevetto che vede al centro un nuovo modello di Surface Pen. La particolarità di questa nuova versione che potrebbe essere in progettazione nei laboratori Microsoft verte sulla presenza di una Clipboard, abbandonata nell’ultima Surface Pen a 4096 livelli di ...

Surface Book 2 - intervista esclusiva con Lorenza Poletto - Category Manager Surface Microsoft Italia : Buongiorno a tutti, siamo qui con Lorenza Poletto, Category Manager Surface in Microsoft Italia. In questa occasione parleremo del nuovo Surface Book 2 in arrivo anche per il mercato Italiano. 1) Ciao Lorenza, ci eravamo lasciati a fine Ottobre con l’interessante confronto sull’universo Surface e sulle prospettive future per il brand. Ora la notizia della prossima disponibilità del nuovissimo Surface Book 2 anche per il mercato Italiano. Cosa ...

Surface Laptop in sconto sul Microsoft Store italiano per 4 giorni : Il Microsoft Store italiano vi consente adesso di acquistare il nuovissimo Surface Laptop ad un prezzo scontato e molto conveniente. L’offerta è valida dal 6 al 9 febbraio 2018 e riguarda, andando nello specifico, due configurazione del Laptop di casa Redmond: Quella con Intel Core i7, 512GB di storage e 16GB di RAM che viene venduta a soli 2.166,65 euro IVA inclusa invece di 2.549,00 Quella con Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di storage ...