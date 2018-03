Michael Bublè sarà padre per la 3° volta

Michael Bublé - la bella notizia dopo il dramma : in arrivo una sorellina per Noah : Una bella notizia per Michael Bublé e la moglie Luisiana. Anzi, due. In casa del cantante sta infatti per arrivare una bambina: la coppia ha già due figli, Noah di quattro anni ed Elia di due. Nel 2006, Michael aveva annunciato di dover sospendere tutti gli impegni professionali per prendersi cura del primogenito, malato di cancro. Ora il bimbo è guarito (anche se deve ancora sottoporsi a controlli periodici) e sta per arrivare una ...