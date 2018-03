Michael Bublé e Luisana Lopilato | primo red carpert dopo l’annuncio della gravidanza

Michael Bublè sarà padre per la 3° volta : Bellissima notizia in arrivo da Michael Bublé, una volta superato l'incubo del tumore del piccolo primogenito, Noah. La moglie del cantante, Luisana Lopilato, è incinta di 5 mesi.Ad annunciarlo lo stesso Bublè, in diretta televisiva durante i Juno Awards 2018, andati in scena a Vancouver domenica sera.prosegui la letturaMichael Bublè sarà padre per la 3° volta pubblicato su Gossipblog.it 27 marzo 2018 10:00.

